Con un paso arrollador, así fueron todos los partidos de la Selección argentina en las eliminatorias sudamericanas

Este martes finalizará el camino al mundial 2026: la Selección Argentina ya se aseguró el primer puesto de la tabla y encima puede tener a Lionel Messi como goleador. Repasá el camino del equipo.

La formación de la selección argentina

La Selección Argentina le pondrá fin, este martes, a su recorrido por las Eliminatorias Sudamericanas, ante Ecuador, en Guayaquil. La “Albiceleste” finalizó primera en un certamen que tuvo diversas roturas de estadísticas, pero en las que supo ser siempre competitiva.

Con 17 de 18 fechas disputadas, el equipo de Lionel Scaloni no solo aseguró con antelación su boleto a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, sino que también se condecoró como el mejor equipo del certamen.

En las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina ganó 12 encuentros, empató 2 y perdió 3. Con 31 goles a favor y solo 9 en contra, contabiliza 38 puntos, diez más que el perseguidor Brasil.

De yapa, en medio de la clasificación al Mundial 2026, se dio el gusto de conquistar la Copa América 2024 invicto.

Y la frutilla del postre fue el 1-0 logrado el 21 de noviembre de 2023 en el Estadio Maracaná, donde Argentina se convirtió en la primera selección en vencer a Brasil como visitante por Eliminatorias.

Embed Uno por uno, los resultados de Argentina en las Eliminatorias: Fecha 1 (septiembre 2023): Argentina 1-0 Ecuador

Fecha 2 (septiembre 2023): Bolivia 0-3 Argentina

Fecha 3 (octubre 2023): Argentina 1-0 Paraguay

Fecha 4 (octubre 2023): Perú 0-2 Argentina

Fecha 5 (noviembre 2023): Argentina 0-2 Uruguay

Fecha 6 (noviembre 2023): Brasil 0-1 Argentina

Fecha 7 (septiembre 2024): Argentina 3-0 Chile

Fecha 8 (septiembre 2024): Colombia 2-1 Argentina

Fecha 9 (octubre 2024): Venezuela 1-1 Argentina

Fecha 10 (octubre 2024): Argentina 6-0 Bolivia

Fecha 11 (noviembre 2024): Paraguay 2-1 Argentina

Fecha 12 (noviembre 2024): Argentina 1-0 Perú

Fecha 13 (marzo 2025): Uruguay 0-1 Argentina

Fecha 14 (marzo 2025): Argentina 4-1 Brasil

Fecha 15 (junio 2025): Chile 0-1 Argentina

Fecha 16 (junio 2025): Argentina 1-1 Colombia

Fecha 17 (4 de septiembre 2025): Argentina 3-0 Venezuela

Fecha 18 (9 de septiembre 2025): Ecuador vs Argentina