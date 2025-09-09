El dólar blue cerró por debajo de los $1.400 y volvió a quedar como el más barato del mercado







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se mantuvo estable este martes 9 de septiembre. Depositphotos

El dólar blue volvió a cerrar debajo de los $1.400 y se mantuvo como la cotización más barata del mercado. Aun así, en términos nominales está en su valor más alto desde agosto de 2024.

El informal cerró estable este martes 9 de septiembre, en los $1.355 para la compra y a $1.385 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, la brecha con el oficial se ubicó en terreno negativo.

Esta rueda los mercados cambiarios operaron con algo más de calma, luego de un lunes agitado tras el cachetazo electoral sufrido por el Gobierno en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, el blue llegó a tocar los $1.450 en el inicio de semana, aunque luego se contrajo hasta los niveles actuales.

Tanto el oficial como los financieros mostraron una mayor intensidad en su dinámica alcista.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 9 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.416,50.

Valor del MEP hoy, martes 9 de septiembre El dólar MEP cotiza a $1.427,38 y la brecha contra el mayorista es de 0,8%. Valor del dólar CCL hoy, martes 9 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.435,40, por lo cual la brecha es de 1,3%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 9 de septiembre El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 9 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.413,32, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 9 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.112, según Binance.