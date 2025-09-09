Elecciones: mercados externos no dan por muerto al gobierno de Javier Milei, pero ya vendieron

Los números finales del domingo sacudieron a jóvenes y veteranos de Wall Street. Si bien se venían preparando para un escenario no tan favorable, la contundente derrota pateó el tablero de las mesas de operaciones. La diáspora ya se produjo, ahora hay algo de “puerta 12”.

Sin duda los resultados electorales bonaerenses sorprendieron a propios y ajenos. Ni que decir a los inversores extranjeros que, como cualquier terrícola tenían como faro al crisol de encuestas locales y por ende los tres escenarios base que tenían todos. Pero se dio nomás, el peor escenario, para el mercado.

Al fin y al cabo, todos guiados por las desacertadas encuestas, reaccionaron como era de esperar. Los más jóvenes , pero con remembranzas del ocaso del gobierno de Cambiemos, que ni diferencian La Matanza del gueto sudafricano de Soweto ni de la favela carioca de Rocinha, lanzaron órdenes de venta de todo activo con color argentino, mientras que los más veteranos, ya habían “recogido el barrilete”, como se dice en el mercado, tras haber ganado un suculento retorno desde el año pasado. Así quedaron, por un lado, los indecisos que esperaban cualquier señal amarilla, como excusa para salir, como la del domingo, mientras otros, guiados por la codicia aún siguen con los pies en el plato apostando al rebote.

La toma de decisiones en el exterior es más sencilla, no lucubran demasiado, prefieren ver para creer y esperar afuera para volver a entrar si las condiciones se dan. Saben que el partido final es a fin de octubre, pero el Gobierno ya perdió la ida por goleada y vale la diferencia de gol. Pero todavía no está todo dicho. Por eso mejor para los extranjeros mirar de afuera y ver cómo reacciona el Gobierno a esta “clara derrota”, como la calificaron en el exterior. Claro que hay de todo en la viña del Señor, pero los que ya hicieron la diferencia, no quieren sorpresas ya tienen suficiente con lo que pasa en Francia, con la Fed, y demás conflictos geopolíticos. Es más, algunos empezaron a hablar, quizás recordando alguna experiencia agridulce, del síndrome Lacunza en alegoría con el final del 2019. Pero la sorpresa ha sido tal, que algunos bancos de inversión de Wall Street, que hasta hace unos pocos días atrás emitían informes a favor de tomar posición en bonos y acciones argentinas, hoy salieron raudamente a desdecirse. No había nada que hacer, 13 puntos de diferencia rompieron cualquier pronóstico y escenario más desfavorable. Vale recordar que el escenario negativo era una diferencia de unos 5 puntos aproximadamente.

Entre los gestores de fondos de mercados emergentes, destacaban la “dura derrota” del Presidente Milei en la provincia de Buenos Aires, donde se esperaba una contienda más reñida, que diera impulso para las elecciones de medio mandato en octubre. Pero la coalición peronista Fuerza Patria había obtenido el 47% de los votos contra el 34% de Libertad Avanza, señaló el diario británico Financial Times . Incluso, viejos conocidos como el economista Alberto Ades, ex Bank of America, Merrill Lynch, Citi y Goldman Sachs, hoy en NWI Management, afirmó que la provincia de Buenos Aires es tradicionalmente muy peronista, pero este margen es incluso peor de lo esperado, por lo que sufrirían bonos y acciones y treparía el riesgo país.

El Financial Times comentó que este revés electoral se produce en medio de las dificultades de Milei en el Congreso, donde su veto fue anulado recientemente, y de un escándalo de corrupción relacionado con grabaciones filtradas y presuntos sobornos vinculados a su hermana Karina, registrando una caída del nivel de aprobación por debajo del 40%.

Los más veteranos de Wall Street advertían que más allá del mal resultado para el Gobierno, lo no debía soslayarse era que las probables turbulencias financieras podrían profundizar el descontento de los votantes en octubre. En tal sentido, según recogen en el exterior la lectura del experto Walter Stoeppelwerth, ex Balanz, hoy en Grit Capital, apuntó a explicar que el Gobierno había diseñado una fuerte recesión con tasas altas para defender el peso, pero los votantes de Buenos Aires respondieron que el empleo importa más que contener la última gota de inflación. Otros, quizás más optimistas, como Fernando Marengo de BlackToro, destacaron que el resultado de Buenos Aires responde a que es el bastión del peronismo y que las elecciones nacionales serán diferentes, por lo que el Gobierno deberá centrarse en construir acuerdos; ya que las reformas que se podían hacer por decreto ya están hechas.

Mercados CAIDA BUNKER LLA La toma de decisiones en el exterior es más sencilla, no lucubran demasiado, prefieren ver para creer y esperar afuera para volver a entrar si las condiciones se dan.

Resultado electoral magnificó preocupaciones

Lo cierto es que los inversores aún posicionados en Argentina se habían preparado para una liquidación de tenencias si Milei perdía más de 5 puntos, por lo que el margen de 14 puntos magnificó las preocupaciones antes de las elecciones de octubre.

Algunos analistas, un poco más interesados en la política nacional, calificaron la derrota de Milei como “aplastante” destacando el triunfo del gobernador Axel Kicillof, y adjudicando, desde la distancia, la influencia de la filtración de los audios que supuestamente acusaban a la hermana del Presidente, Karina Milei, de recibir sobornos a cambio de favores políticos, y a que la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, complicó los planes oficiales de presentar las elecciones como una lucha entre Milei y ella, ya que la dejaron fuera de la pelea electoral. Los audios filtrados le robaron la narrativa al plan de campaña de Milei, manchando su propio partido con la acusación de corrupción que pretendía usar para hacer “shadow boxing” contra Cristina. Y ni de los ataques de presuntos militantes peronistas pudieron sacar provecho, dejando una imagen de debilidad.

Entonces, qué implica el resultado del domingo: que la provincia de Buenos Aires ya no será un campo de batalla para la creciente agenda de reformas de Milei para enfrentarse al establishment, sino que será un reducto de oposición agresiva al Gobierno libertario y un laboratorio para un nuevo proyecto alternativo peronista para reemplazarlo, hoy, en cabeza de Kicillof. Creen que, en el mes y medio de campaña hasta las elecciones nacionales, Milei debe revertir la derrota bonaerense y recuperar el impulso para volver a confundir a sus críticos y mantenerse firme en el juego político, aunque el nuevo mapa electoral es un mal augurio.

Ahora el desafío también lo tiene Kicillof de cambiar la opinión pública sobre el experimento de Milei, y si logra otra victoria peronista en octubre sería la mayor prueba de su éxito.

Los gestores, por lo pronto, además de avizorar la reacción negativa, sobre todo de las acciones y los bonos globales en dólares, será crucial para los bonos locales y el dólar cómo reaccionarán el Banco Central (BCRA) y el Tesoro con respecto a la gestión del tipo de cambio.

Quizás, por estar aún posicionados en Argentina, algunos le bajan el precio al resultado bonaerense por tratarse de comicios provinciales. En esta línea la gente de Vontobel consideró que los logros económicos del Gobierno y sus índices de aprobación aún aceptables, permiten apostar a que tienen tiempo para recuperar algo de impulso antes de octubre. Pero destacan que el Gobierno deberá recuperar el apoyo de los legisladores de centro más allá del resultado de octubre. Claro que tampoco soslayan el malhumor de la gente por los vetos a iniciativas del Congreso para aumentar las prestaciones sociales, ni el impacto del escándalo de sobornos, diferente del caso Libra, ya que causaría un daño político más profundo y duradero. Otro riesgo que contemplan es que si la defensa del peso contra el dólar implica profundizar la desaceleración del nivel de actividad ello podría potenciar el descontento de la gente.