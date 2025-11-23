A modo de protesta, Estudiantes le hizo el pasillo "de espaldas" a Rosario Central

El Pincha acató la orden de la AFA, pero insistió en su rechazo al reconocimiento al campeón de la Tabla Anual. Los equipos se enfrentan por los octavos del Torneo Clausura.

La polémica por el título otorgado a Rosario Central por liderar la Tabla Anual sumó un capítulo tenso: Estudiantes de La Plata cumplió con la orden de realizar el pasillo, pero lo hizo de espaldas , en una protesta explícita contra la dirigencia del fútbol argentino. El gesto encendió aún más una discusión que ya venía cargada de cruces dirigenciales.

Luego de una semana marcada por cuestionamientos al reconocimiento al "Canalla", el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez salió al campo detrás de la terna arbitral comandada por Pablo Dóvalo . Cuando Ángel Di María y el resto del plantel rosarino pisaron la cancha, los jugadores del Pincha se dieron vuelta, quedando de espaldas al pasillo, un gesto contundente dirigido a la conducción del fútbol argentino.

La tensión se potenció en las últimas horas por las declaraciones de Pablo Toviggino , tesorero de la AFA , presidente del Consejo Federal y figura de máxima confianza de Claudio “Chiqui” Tapia . El dirigente apuntó directamente contra el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón , luego de que el club platense negara haber participado en una votación o acuerdo para avalar el título canalla.

¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!

En un mensaje publicado en X , Toviggino escribió: "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin …" , en lo que fue leído como una advertencia directa al exfutbolista y actual mandatario albirrojo.

La disputa, que comenzó como una controversia reglamentaria por la legitimidad del título anual, escaló hacia un conflicto político-deportivo que sigue sumando capítulos y que ya involucra a los máximos dirigentes del fútbol argentino.

La cuestionada consagración de Rosario Central

¡¡ROSARIO CENTRAL, EL CAMPEÓN DE LIGA!! Fideo Di María y todo el plantel Canalla le mostró el trofeo a sus hinchas en Arroyito.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

La controversia por el reconocimiento a Central surgió por el inesperado anuncio del trofeo: este jueves todos los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol se reunieron, con la presencia estelar de Claudio Tapia y Francisco Duarte, para diagramar la temporada 2026 y luego del encuentro informaron la creación de un nuevo título, con carácter inmediato, para el equipo que termine primero en la Tabla Anual. Para este año, ya estaba definido que sería Rosario Central.

También participaron de la reunión el presidente de la institución rosarina, Gonzalo Belloso, Di María y el entrenador Ariel Holan.

"Es un plan que viene hace varios años el de volver a incorporar al campeón anual, de acá al futuro. Este torneo se suma al Apertura, al Clausura y a la Copa de Campeones y volverá a estar el Campeón Anual y se reconoció al actual", afirmó Belloso en diálogo con TNT Sports.

Luego agregó: "Super merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie y que perdió dos partidos en el año. Estamos muy felices y orgullosos. Es una copa que faltaba, el fútbol argentino necesitaba tener de nuevo este torneo anual".