Pese a la polémica, Ángel Di María celebró el título para Rosario Central: "La gloria no tiene precio"









El capitán y figura del "canalla" festejó luego de que la AFA anunciara que el equipo rosarino obtendría un título por finalizar primero en la Tabla Anual correspondiente a la temporada 2025.

Ángel Di María junto a Jorge Broun, líderes de Rosario Central. AFA

Luego de que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) anunciara a Rosario Central como campeón de la Liga 2025 tras haber quedado primero en la Tabla Anual, Ángel Di María, figura y capitán del "Canalla", celebró este jueves el título a través de sus redes sociales.

A pesar de la polémica que surgió y los reclamos de distintas hinchadas por la forma del anuncio, el futbolista prefirió no referirse a las críticas y expresó: "La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central".

El equipo santafesino fue reconocido como el mejor equipo de la temporada 2025, ya que terminó en el primer puesto de la tabla anual con 66 unidades. A lo largo del año, obtuvo 18 triunfos, 12 empates y 2 derrotas. Si bien ahora resta la parte final del Torneo Clausura, los playoffs no suman puntos para esta tabla por lo que la consagración está definida.

La cuestionada consagración de Rosario Central Sin embargo, la controversia surgió por el inesperado anuncio del trofeo: este jueves todos los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol se reunieron, con la presencia estelar de Claudio Tapia y Francisco Duarte, para diagramar la temporada 2026 y luego del encuentro informaron la creación de un nuevo título, con carácter inmediato, para el equipo que termine primero en la Tabla Anual. Para este año, ya estaba definido que sería Rosario Central.

También participaron de la reunión el presidente de la institución rosarina, Gonzalo Belloso, Di María y el entrenador Ariel Holan.

"Es un plan que viene hace varios años el de volver a incorporar al campeón anual, de acá al futuro. Este torneo se suma al Apertura, al Clausura y a la Copa de Campeones y volverá a estar el Campeón Anual y se reconoció al actual", afirmó Belloso en diálogo con TNT Sports. Luego agregó: "Super merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie y que perdió dos partidos en el año. Estamos muy felices y orgullosos. Es una copa que faltaba, el fútbol argentino necesitaba tener de nuevo este torneo anual".