Video: el golazo de tiro libre de Ángel Di María que le dió el triunfo frente a Newell's







En su primer duelo contra Newell's Old Boys, el campeón del mundo convirtió un tanto agónico y bello que venció al arquero rival e hizo delirar a todos los hinchas. Cuál es el último sueño que le queda.

En un noche soñada le quedaba un sueño más para cumplir: “¿Queda algo más? Sí, ser campeón con Central”.

Ángel Di María vivió una nueva noche soñada y sumó otro capítulo a su épica carrera. Con una ejecución de elite metió un golazo de tiro libre en el minuto 82 del partido para darle el triunfo a Rosario Central frente su clásico rival, Newell's. La imagen de su festejo durante le partido y al final, en andas y con un estadio repleto vitoreando su nombre, será recordado una y otra vez.

“Sufrí mucho hace un tiempo, porque quería cumplir este sueño. El de poder estar en El Gigante cada fin de semana, disfrutarlo con mi familia. Sinceramente no tengo palabras de agradecimiento”, confesó Di María tras el final del partido.

“Sé que muchos me putearon en su momento. Nadie supo lo que yo sufrí, lo que mi familia sufrió. Esta victoria es para ellos, y en especial para mi mujer y mis hijas, que me bancaron un año más fuera para poder cumplir este sueño”, agregó.

No sin sufrimiento, el regreso de Ángel Di María se va consolidando a garra y triunfos peleados que lo ubican en zona de clasificación para los octavos del torneo Clausura y para la Copa Libertadores del año que viene.

Con este triunfo en la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, el "Canalla" cortó una racha de tres empates consecutivos y alcanzó su segundo triunfo para ubicarse en el tercer puesto del Grupo B, con diez puntos en seis partidos. Por su parte, Newell's cayó a la undécima colocación, con seis puntos en la misma cantidad de juegos.

“Increíble, jamás pensé que iba a poder hacerlo. Toda una vida soñando con esto, después de 18 años fuera lo único que deseaba era volver y poder cumplir este sueño. Hoy no sé qué más pedir”, dijo un Di María emocionado. En un noche soñada le quedaba un sueño más para cumplir: “¿Queda algo más? Sí, ser campeón con Central”.