Ángel Di María sumó un golazo a su épica carrera para que Rosario Central se quede con el clásico







Con un gol de tiro libre en el segundo tiempo, el "Canalla" le ganó 1 a 0 a Newell's en el Gigante de Arroyito.

Ángel Di María fue la figura en el clásico de fútbol rosarino. X

En andas y con un estadio repleto vitoreando su nombre, Ángel Di María vivió una noche soñada: con una ejecución de elite de un tiro libre lejano en el minuto 82 del partido, Rosario Central derrotó a su clásico rival, Newell's, por 1 a 0.

El partido del Gigante de Arroyito no entregó un espectáculo vistoso pese a las expectativas por los nombres que intervenían. Con presentes disímiles, Rosario Central no generó oportunidades de gol hasta el segundo tiempo, cuando empujó con insistencia hasta encontrarse con un tiro libre sobre el cierre del partido. Ese momento fue todo de "Fideo", que llegó desde muy lejos hasta el ángulo del arquero Juan Espínola, desencadenando el griterío del público local.

Con este triunfo en la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, el "Canalla" cortó una racha de tres empates consecutivos y alcanzó su segundo triunfo para ubicarse en el tercer puesto del Grupo B, con diez puntos en seis partidos. Por su parte, Newell's cayó a la undécima colocación, con seis puntos en la misma cantidad de juegos.

Gol Di María Clásico Rosario Central Formaciones Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sández, Carlos Quintana, Facundo Mallo, Emanuel Coronel; Franco Ibarra, Federico Navarro; Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Ángel Di María; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Ingresos: Facundo Mallo, Gaspar De Jesús Duarte y Agustín Módica.

Newell's: Juan Espínola; Ángelo Martino, Víctor Cuesta, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Alejo Montero; Franco Orozco, Ever Banega, Luca Regiardo, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani. Ingresos: Juan Manuel García, Darío Benedetto, David José Sotelo y Saúl Salcedo. Estadio: Gigante de Arroyito Árbitro: Darío Herrera VAR: José Carreras Gol: Ángel Di María (82') Incidentes: Tarjeta roja a Luciano Lollo (85')