Alpine sufre otra salida clave y complica el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1







La escudería se ve en una situación compleja tras la salida de uno de sus directores que contribuían al desarrollo del monoplaza de 2026.

Alpine sufre una salida insesperada de uno de sus directores. @AlpineF1Team

El equipo Alpine enfrenta una nueva crisis organizacional con la renuncia de David Wheater, su director de aerodinámica. La salida del especialista británico se produce antes del Gran Premio de Países Bajos y se suma a otras bajas significativas en la estructura técnica del equipo. Esta situación genera incertidumbre sobre el rendimiento inmediato del monoplaza y el desarrollo futuro de la escudería.

Wheater llegó a Alpine a finales de 2023 tras casi una década en Williams, donde acumuló experiencia clave en diseño aerodinámico. Su partida deja un vacío importante en el equipo, especialmente en la planificación del auto 2026 que deberá adaptarse a los nuevos reglamentos técnicos. Mientras se busca un reemplazo, sus funciones serán cubiertas temporalmente por Joe Burnell en ingeniería y Ciaron Pilbeam en rendimiento, aunque esta solución no compensa completamente la pérdida de experiencia.

David Wheater, ex alpine

Quién es David Wheater, la nueva baja en Alpine David Wheater se desempeñó como director de aerodinámica en Alpine durante menos de un año. Su incorporación al equipo se produjo con el objetivo de mejorar el rendimiento del monoplaza actual y sentar las bases para el desarrollo del modelo 2026. Sin embargo, los resultados obtenidos no cumplieron con las expectativas iniciales, lo que contribuyó a su decisión de abandonar el cargo.

La salida de Wheater se suma a las de otras figuras clave como Luca De Meo, ex CEO de Renault, y Francis J.S., histórico jefe de mecánicos. Estas bajas sucesivas reflejan la inestabilidad interna que atraviesa Alpine en un momento crítico de reestructuración. La escudería espera iniciar una nueva etapa el 1° de septiembre con la llegada de Steve Nielsen como director general, un veterano con experiencia en equipos como Benetton, Toro Rosso y Williams, además de su paso por Liberty Media y la FIA.

Cuando corre Franco Colapinto: días y horarios en Argentina El cronograma para seguir la actividad de Colapinto en Países Bajos: Viernes 29/8 Práctica 1: 7.30 hs

Práctica 2: 11.00 hs Sábado 30/8 Práctica 3: 6.30 hs

Clasificación: 10.00 hs Domingo 31/8 Carrera: 10.00 hs