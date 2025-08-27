SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Néstor Grindetti presentó un descargo en referencia a los graves incidentes: "Independiente no fue responsable de los hechos"

El presidente de Independiente brindó un comunicado este mediodía donde desligó al club de toda responsabilidad de los graves hechos de violencia que cancelaron el partido ante Universidad de Chile.

Grindetti rompió el silencio sobre los graves incidentes: "Independiente no fue responsable de los hechos"

Grindetti comenzó su exposición condenando enérgicamente los hechos de violencia y subrayó que el club de Avellaneda "no fue responsable de lo sucedido", sino que se trató de “víctima de un grupo de delincuentes”.

“Independiente cumplió de manera rigurosa con todas las obligaciones y medidas impuestas por Conmebol. De ninguna manera fue responsable de la suspensión ni de la cancelación del encuentro”, sostuvo el dirigente.

En otro pasaje, el máximo directivo indicó: "Hoy hemos enviado un informe a Conmebol donde aclaramos que Independiente fue victima de un grupo de violentos que se organizaron".

El máximo directivo confirmó que el club envío, este miércoles, un informe a Conmebol sobre lo sucedido.

"Reconocemos que el reglamento asigna la responsabilidad de quien organiza el evento. El encuentro se cancelo por la parcialidad visitante, así lo informó árbitro y fiscales de Conmebol", sostuvo en su comunicado Grindetti, tirando la pelota antes de ser lapidario con sus pares de la "U".

"Una vez comenzado el partido, destruyeron cámaras de seguridad, focos de incendio. Rompieron hormigón para generar material para arrojar durante 4 horas. Fue un plan premeditado para suspender el partido", manifestó el dirigente contra los hinchas chilenos.

"La cancelación del encuentro fue por los actos de los hinchas de U de Chile", resaltó el presidente del “Rojo”, que dejó en claro que la entidad seguirá acompañando a los socios e hinchas agredidos: “Recibimos más de 700 testimonios”.

Las frases más fuertes de Grindetti:

  • "Independiente no fue responsable de los hechos, sino victima de un grupo de delincuentes"
  • "El partido se canceló por la violencia de los hinchas visitantes"
  • "Independiente cumplio con todas las obligaciones de Conmebol"
  • "Los hechos de violencia comenzaron antes del inicio del partido"

