Ángel Di María asistió a jugador de Rosario Central que tuvo un grave accidente en la ruta

22 de agosto 2025 - 12:23

El jugador de Rosario Central asistió en la autopista Buenos Aires-Rosario a un compañero suyo de Central que sufrió un duro accidente con su vehículo.

En la autopista Buenos Aires-Rosario, el jugador Kevin Gutiérrez tuvo un grave accidente automovilístico y se accidentó. El futbolista de Rosario Central sufrió un traumatismo de cráneo, un corte en la cara y golpes en un brazo.

Tras destrozar su Peugeot 208, fue asistido por Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Carlos Quintana, sus compañeros en el "Canalla", que justo pasaban por el lugar.

El club emitió un comunicado en el que confirmó que el mediocampista de 19 años fue asistido por compañeros que pasaban por la misma zona a esa hora y luego fue trasladado al hospital.

“El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato”, indicaron.

