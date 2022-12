Jorgelina Cardoso fulminó a Adil Rami por sus dichos contra Angel Di María.

angel di maria adil rami Redes

El exfutbolista francés Adil Rami, luego de criticar fuertemente a Emiliano Martínez, apuntó contra Ángel Di María, que había salido en defensa del arquero argentino, y lo acusó de "llorón".

El delantero argentino había defendido a su compañero en redes sociales y afirmó en el comentario de una publicación: "El Dibu es el mejor portero del mundo, a llorar a otro lado", luego de que Rami se refiriera al arquero como "el hombre más odiado del mundo" en sus historias de Instagram por sus festejos en la final.

El campeón del Mundial 2018 no se quiso quedar callado ante la respuesta del "fideo" y hoy subió a su historia fotos de Di María llorando en diferentes momentos de su carrera y escribió: "Gana, pierde, se va de un club, mirá esta foto...Tu no aprendes, no?".

Adil Rami.jpg

En el posteo se ve a Di María llorando cuando marca un gol con PSG, en otra con Real Madrid luego de ganar la Champions y en una eliminación también con París Saint-Germain, donde es ídolo.

La bronca de Rami comenzó con el título de la Argentina contra Francia y comenzó tildando de "mierda" al "Dibu" Martínez por sus festejos, por lo que sus compañeros salieron en defensa en los últimos días.

Otros de los argentinos que defendieron a Martínez y apuntaron contra Rami fueron Leandro Paredes que escribió: "Ahora decilo sin llorar, Rami"; y Germán Pezzella que replicó la frase de Lionel Messi y le mandó: "Andá pa´ allá Rami".