Adil Rami, contra los campeones: ahora apuntó contra Di María

El campeón del Mundial 2018 no se quiso quedar callado ante la respuesta del "fideo" y hoy subió a su historia fotos de Di María llorando en diferentes momentos de su carrera y escribió: "Gana, pierde, se va de un club, mirá esta foto...Tu no aprendes, no?".

En el posteo se ve a Di María llorando cuando marca un gol con PSG, en otra con Real Madrid luego de ganar la Champions y en una eliminación también con París Saint-Germain, donde es ídolo.

La bronca de Rami comenzó con el título de la Argentina contra Francia y comenzó tildando de "mierda" al "Dibu" Martínez por sus festejos, por lo que sus compañeros salieron en defensa en los últimos días.

Otros de los argentinos que defendieron a Martínez y apuntaron contra Rami fueron Leandro Paredes que escribió: "Ahora decilo sin llorar, Rami"; y Germán Pezzella que replicó la frase de Lionel Messi y le mandó: "Andá pa´ allá Rami".