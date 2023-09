Antetokoumpo se metió en la polémica: "El ganador de la NBA no es campeón mundial"

El griego Giannis antetokoumpo , estrella de Milwaukee Bucks en la NBA , consideró hoy que aunque se trata del mejor torneo de básquetbol del mundo, al ganador no se lo puede denominar "campeón mundial" .

"Aunque la NBA es la mejor liga del mundo, no se puede decir que eres campeón del mundo sólo porque juegas en ella. No digo que haya equipos que le ganen al campeón Denver Nuggets, pero hay que respetar a todos", dijo la estrella griega que no participó del reciente Mundial de Indonesia, Filipinas y Japón por encontrarse lesionado.