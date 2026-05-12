Conmoción en la NBA: murió Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies

El equipo de la NBA comunicó el fallecimiento del jugador canadiense, que había desarrollado toda su carrera profesional en la franquicia.

Brandon Clarke , jugador de Memphis Grizzlies , murió a los 29 años . La noticia fue confirmada este martes por la franquicia de la NBA , que difundió un mensaje de condolencias y no precisó las circunstancias del fallecimiento.

El ala pivote canadiense era parte del plantel desde 2019 , cuando llegó a la liga tras ser elegido en la primera ronda del Draft. En siete temporadas con Memphis, disputó más de 300 partidos y se convirtió en una pieza habitual de la rotación del equipo.

Tras confirmar la muerte del jugador, los Grizzlies publicaron un comunicado en el que expresaron su dolor por la noticia y destacaron su vínculo con la organización y con la comunidad de Memphis.

“ Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado ”, señaló la franquicia.

También se expresó el comisionado de la NBA, Adam Silver , quien envió sus condolencias a la familia, amigos y al equipo. En su mensaje, lo definió como un jugador querido dentro de Memphis y resaltó la pasión con la que había desarrollado su carrera.

Qué se sabe sobre la muerte de Brandon Clarke

Por ahora, las autoridades no informaron oficialmente la causa de muerte. Según medios estadounidenses, el lunes se registró una emergencia médica en una vivienda de Los Ángeles y Clarke fue declarado muerto en el lugar tras la llegada de los paramédicos.

En ese marco, TMZ publicó que los investigadores analizan una posible sobredosis como hipótesis. El sitio sostuvo que en la casa donde se encontraba el jugador se habrían hallado elementos vinculados al consumo de drogas. Esa versión, sin embargo, no fue confirmada de manera oficial.

El caso se conoció semanas después de que Clarke fuera detenido en Arkansas. De acuerdo con la prensa estadounidense, había sido procesado por varios cargos, entre ellos tráfico de sustancias controladas y fuga en vehículo a alta velocidad.

Quién era Brandon Clarke

Brandon Clarke nació el 19 de septiembre de 1996 en Vancouver, Canadá. Con 2,03 metros de altura, se desempeñaba como ala pivote y se destacaba por su capacidad atlética, su aporte defensivo y su efectividad cerca del aro.

Antes de llegar a la NBA, jugó en el básquet universitario y tuvo su etapa más destacada en Gonzaga, donde fue reconocido como All-American en 2019 y formó parte del equipo que alcanzó la Elite Eight del torneo de la NCAA.

Ese mismo año fue seleccionado en la primera ronda del Draft y comenzó su carrera en Memphis Grizzlies. En la NBA disputó 309 partidos, con promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes por encuentro.

En 2022, Memphis le renovó el contrato por cuatro años y u$s50 millones. Sin embargo, sus últimas temporadas estuvieron atravesadas por lesiones: en la campaña 2025/26 apenas pudo jugar dos encuentros por problemas físicos en la rodilla y la pantorrilla.