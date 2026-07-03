Colombia vs Ghana por el Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del viernes 3 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Los 16avos de final del Mundial 2026 continúan disputándose este viernes con selecciones que buscan su pase a los octavos de final. La jornada comenzó con el triunfo de Egipto ante Australia, continuó con el pase de Argentina frente a Cabo Verde y cierra con el encuentro entre Colombia y Ghana.
Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026
- Canadá vs. Marruecos — sábado 4 de julio, 14.00, Houston.
- Paraguay vs. Francia — sábado 4 de julio, 18.00, Filadelfia.
- Brasil vs. Noruega — domingo 5 de julio, 17.00, Nueva York.
- México vs. Inglaterra — domingo 5 de julio, 21.00, Ciudad de México.
- España vs el ganador de Portugal vs Croacia — lunes 6 de julio, 16.00, Dallas
- Bélgica vs. Estados Unidos — lunes 6 de julio, 21.00, Seattle.
- Argentina vs. Egipto — Martes 7 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).
- Suiza vs. Colombia — Martes 7 de julio, 16.00 (BC Place, Vancouver)