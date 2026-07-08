"Argentina no es invencible", aseguró el entrenador de Suiza antes de los cuartos de final + Agregar ámbito en









El DT de la Selección de Suiza habló antes del duelo por los cuartos de final del Mundial 2026 y aseguró que se trata de "una oportunidad única" para vencer al campeón del mundo.

"Argentina no es invencible", aseguró el entrenador de Suiza Murat Yakin.

El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, consideró "un sueño" el martes medirse en cuartos de final del Mundial 2026 con la vigente campeona, Argentina, que ya ha sufrido para avanzar en fases de eliminación directa.

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Los helvéticos vencieron este martes a Colombia en tanda de penales 4-3 en Vancouver, Canadá, y disputarán el sábado en Kansas City un pase a semifinales ante la albiceleste de Messi.

"Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad", comentó Yakin en rueda de prensa.

"Este va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble", consideró.

Argentina necesitó tiempo suplementario para doblegar 3-2 a la sorprendente Cabo Verde en dieciseisavos de final y este martes protagonizó una remontada épica ante Egipto, al que venció también por 3-2, para llegar a cuartos.

"Es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores, la calidad de los jugadores. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo", comentó Yakin. Para el lateral izquierdo Ricardo Rodríguez, "Argentina es un equipazo, con jugadores muy fuertes y un buen entrenador", y "tienen al mejor", dijo, en alusión a Messi.