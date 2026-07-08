¡Histórico y agónico! El impensado récord mundial que rompió el gol de Enzo Fernández ante Egipto

El jugador del Chelsea apareció en tiempo de descuento, convirtió de cabeza tras un centro de Lautaro Martínez y completó la remontada 3-2.

Argentina jugará contra Suiza el próximo sábado 11 de julio a las 22:00.

Argentina derrotó 3-2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 y consiguió la clasificación a los cuartos con un gol de Enzo Fernández .

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El mediocampista marcó de cabeza el tanto definitivo en el segundo minuto de descuento y su conquista quedó registrada como el gol número 3000 en la historia de la Copa del Mundo.

El jugador del Chelsea apareció tras un centro de Lautaro Martínez para completar la remontada argentina y convertirse en el cuarto futbolista en quedar asociado a una cifra de este tipo en el torneo, después de los autores de los goles 1, 1000 y 2000.

Argentina sufrió en el partido con Egipto . La Selección nacional tuvo chances para abrir el marcador, pero se encontró con un rival efectivo que aprovechó todas sus oportunidades.

A los 15 minutos, Yasser Ibrahim puso el 1-0 y, pese al dominio argentino, el equipo no logró igualar antes del descanso. Incluso Lionel Messi tuvo la posibilidad con un penal, pero el arquero Mostafa Shobeir contuvo el remate.

En el segundo tiempo, el panorama se complicó todavía más. Mostafa Ziko marcó el 2-0 a los 67 minutos y dejó a la Albiceleste al borde de la eliminación. Sin embargo, logró reaccionar en el tramo final: Cristian "Cuti" Romero descontó de cabeza tras un centro de Messi a los 79 minutos, y el capitán empató a los 83 dentro del área.

Con el encuentro 2-2, apareció una jugada de Leandro Paredes. Egipto encontró espacios para salir de contra y podía volver a ponerse en ventaja, pero el volante realizó un cruce, recuperó la pelota y evitó una situación clara de gol.

La salvada permitió que, a los 90+2 minutos, Enzo Fernández conectara de cabeza con un centro de Lautaro Martínez y sellara el 3-2 definitivo para avanzar a cuartos de final.

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Con su cabezazo ante Egipto, Enzo Fernández se convirtió en el autor del gol número 3000 en la historia de los Mundiales y pasó a integrar una lista reducida de futbolistas que marcaron cifras históricas del torneo.

El primer gol mundialista fue convertido por el francés Lucien Laurent en el Mundial de Uruguay 1930. El delantero anotó en el triunfo de Francia ante México y quedó registrado como el primer tanto de la historia de la Copa del Mundo.

El número 1000 llegó en Argentina 1978 y fue marcado por el neerlandés Rob Rensenbrink. El delantero convirtió ante Escocia y se transformó en el protagonista de una cifra simbólica para la competencia.

El 2000 apareció en Alemania 2006. El encargado de marcarlo fue el sueco Marcus Allbäck frente a Inglaterra y quedó asociado a otro de los grandes registros estadísticos del Mundial.

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Argentina enfrentará a Suiza el sábado 11 de julio desde las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de superar a Egipto. La Selección había quedado abajo 2-0, pero reaccionó en el tramo final con los goles Lionel Messi, Cuti Romero y Enzo Fernández.

Antes del último cruce, había tenido una fase de grupos perfecta, con tres triunfos en sus tres encuentros: 2-0 ante Argelia, 3-1 frente a Austria y 2-0 contra Jordania. En los 16avos también sufrió para avanzar, ya que derrotó 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario.

Del otro lado estará Suiza, que buscará avanzar por primera vez en su historia a las semifinales. El conjunto dirigido por Murat Yakin llega invicto: empate 1-1 ante Qatar, venció 4-1 a Bosnia y Herzegovina, alcanzó un 2-1 ante Canadá y derrotó 2-0 a Argelia en los 16avos.

Luego, igualó 0-0 con Colombia y la clasificación se definió por penales, donde la tanda terminó 4-3 con ventaja para los europeos.

El resto de los partidos definidos para la siguiente instancia eliminatoria son: