Egipto pidió a la FIFA apartar a François Letexier, el árbitro del duelo ante Argentina, por mal desempeño

La Federación Egipcia de Fútbol solicitó que el francés François Letexier no vuelva a dirigir en el Mundial 2026. El organismo denunció errores graves, cuestionó decisiones del VAR y pidió una investigación.

La Federación Egipcia de Fútbo l (FEF) elevó un pedido formal ante la FIFA para que el árbitro francés François Letexier sea apartado del resto del Mundial 2026 , luego de la derrota de Egipto por 3-2 frente a la Selección argentina en los octavos de final.

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El reclamo fue impulsado por el presidente de la federación, Hany About Rida , quien solicitó además la apertura de una investigación sobre el desempeño del equipo arbitral durante el encuentro.

A través de un comunicado oficial, la entidad egipcia sostuvo que el árbitro incurrió en "errores de arbitraje flagrantes" que terminaron influyendo en el resultado del partido.

Según el texto difundido por la federación, About Rida pidió a la FIFA investigar a Letexier "tras los errores de arbitraje flagrantes cometidos por el equipo de arbitraje y a la aplicación de un doble rasero, lo que llevó a la derrota de la selección egipcia".

El dirigente también solicitó que tanto el juez principal como sus asistentes y los integrantes del VAR no vuelvan a ser designados para dirigir partidos del torneo.

La petición incluye que todos ellos sean excluidos del Mundial "luego de una investigación sobre esos errores y la confirmación de un acto de discriminación hacia Egipto".

Las jugadas que generaron la protesta de Egipto

La principal crítica del fútbol egipcio apuntó al accionar de Letexier por negarse, según su interpretación, a revisar determinadas acciones que podrían haber modificado el desarrollo del partido.

La federación cuestionó especialmente "el obstinado rechazo" del árbitro a revisar jugadas que, a su entender, debieron derivar en "un gol válido y un penal" para los Faraones.

Una de las acciones más discutidas ocurrió al inicio del segundo tiempo, cuando Mostafa Zico convirtió un gol que posteriormente fue anulado tras la intervención del VAR, que detectó una infracción en el comienzo de la jugada.

Además, Egipto sostuvo que el equipo debió recibir un penal durante el tiempo de descuento por un presunto agarrón sobre Hamdy Fathy y por un contacto entre Julián Álvarez y Mohamed Salah dentro del área argentina, instantes antes del tercer gol de la Albiceleste.

Tras el encuentro, el seleccionador Hossam Hassan también expresó su descontento con el arbitraje y cuestionó la actuación del juez francés. El entrenador aseguró que la conducción del partido "ni justo ni equitativo".

"Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Éste ha sido el resultado", protestó el seleccionador.