La "Roja" desplazó a Argentina en la clasificación de la FIFA tras la victoria frente a Francia y buscará romper una estadística que permanece intacta desde hace más de tres décadas.

¿Se mantiene la maldición? España es el nuevo líder del ranking FIFA antes de la final del Mundial.

La selección de España llegó al primer puesto del ranking FIFA en la antesala de la final del Mundial 2026 , aunque ese liderazgo arrastra una particular estadística: desde su creación, ninguna selección logró consagrarse campeona del mundo ocupando el primer lugar.

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El conjunto español ascendió a la cima del ranking tras derrotar 2-0 a Francia en las semifinales de la Copa del Mundo. De esta manera, desplazó del liderazgo a Argentina , que cayó al tercer puesto, mientras que el seleccionado francés también cedió posiciones.

La final del Mundial se disputará el próximo domingo 19 de julio a las 16:00 (hora argentina) y enfrentará a España con el vencedor de la otra semifinal, que disputarán Argentina e Inglaterra .

Más allá de representar un reconocimiento al presente futbolístico de España, el primer puesto del ranking FIFA nunca estuvo acompañado por un título mundial. Desde que el organismo implementó el sistema de clasificación por coeficientes en 1993, ninguna selección que llegó como líder al Mundial consiguió levantar la Copa.

El primer antecedente fue Estados Unidos 1994 . Alemania ocupaba el primer lugar del ranking, mientras que España era quinta. Sin embargo, el campeón terminó siendo Brasil, que había iniciado el torneo en la tercera posición.

La "Roja" desplazó a Argentina en la clasificación de la FIFA tras la victoria frente a Francia y buscará romper una estadística que permanece intacta desde hace más de tres décadas.

En Francia 1998, Brasil llegó como líder y defensor del título, mientras que España figuraba en el puesto 15. El conjunto francés sorprendió al conquistar su primera Copa del Mundo pese a ocupar apenas el 18.º lugar del ranking.

La historia volvió a repetirse en Corea-Japón 2002. Francia era la número uno del mundo y España aparecía octava, pero el campeón fue nuevamente Brasil, que se ubicaba segundo.

En Alemania 2006, Brasil mantuvo el liderazgo del ranking y España volvió a ocupar el quinto puesto. Sin embargo, el título quedó en manos de Italia, que había comenzado el certamen en la 13.ª posición.

España se consagró campeona del mundo por primera y única vez en Sudáfrica 2010. @gianni_infantino

El único título de España y los casos recientes

En Sudáfrica 2010, Brasil volvió a llegar como líder del ranking, aunque la campeona fue España, que inició el torneo desde el segundo lugar tras conquistar la Eurocopa 2008.

Para Brasil 2014, la "Roja" sí ocupaba el primer puesto como vigente campeona del mundo y bicampeona de Europa. No obstante, sufrió una sorpresiva eliminación en la fase de grupos, mientras que Alemania, segunda en el ranking, terminó quedándose con el título.

La tendencia continuó en Rusia 2018, donde Alemania volvió a arribar como líder y también quedó eliminada en la primera ronda. España ocupaba el décimo lugar y Francia levantó el trofeo desde la séptima posición.

En ese mismo año se produjo otro hecho llamativo: Bélgica alcanzó el primer puesto del ranking FIFA por primera vez en su historia, pese a no haber conquistado títulos internacionales.

El antecedente de Qatar 2022

En el Mundial de Qatar 2022, Brasil volvió a iniciar el torneo como líder del ranking FIFA, mientras que España aparecía séptima. Finalmente, Argentina se consagró campeona del mundo desde la tercera posición, con Lionel Messi como capitán.

Ese dato agrega otra coincidencia de cara a la definición de 2026: el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó su camino hacia el título en Qatar ocupando el tercer lugar del ranking, la misma posición en la que llega a las instancias decisivas del actual Mundial.

Ahora, España intentará romper una estadística que se mantiene vigente desde hace más de tres décadas y convertirse en la primera selección en conquistar la Copa del Mundo siendo la número uno del ranking FIFA.