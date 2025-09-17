El equipo comandado por Javier Frana enfrentará al conjunto europeo entre el 18 y el 23 de noviembre en Italia.

Argentina ya tiene rival en el Final 8 de la Copa Davis: contra quién jugará

Argentina ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Copa Davis y el equipo comandado por Javier Frana enfrentará a Alemania entre el 18 y 23 de noviembre en Bolonia, Italia .

La “Albiceleste” llega al Final 8 , luego de vencer contundentemente a Países Bajos en Groningen, tras ganar sus primeros tres partidos y definir la serie con tranquilidad.

La serie será al mejor de tres puntos (dos singles y un dobles) y definirá quién avanzará a semifinales para enfrentar al ganador del cruce entre España y República Checa .

El rival no será sencillo. Alemania llega como segunda preclasificada y viene de barrer 4-0 a Japón, incluso sin su máxima figura, Alexander Zverev .

Jan-Lennard Struff (97º) y Yannick Hanfmann (134º) se hicieron cargo de los puntos de singles, mientras que el gran fuerte del conjunto germano está en el dobles: la pareja compuesta por Tim Puetz y Kevin Krawietz es una de las mejores del mundo, con 11 y 12 títulos respectivamente en la especialidad y ranking dentro del Top 15.

El historial entre ambos es alentador para Argentina: se enfrentaron en diez oportunidades, con siete triunfos para el conjunto nacional y tres para Alemania.

Sin embargo, la última vez que se cruzaron, en la fase de grupos de 2019, los europeos se impusieron por 3-0.

El resto de los cruces también promete espectáculo: el campeón defensor y anfitrión Italia se medirá ante Austria, Francia se enfrentará con Bélgica y España jugará contra República Checa.

Con Bolonia como epicentro del tenis durante esa semana, Argentina buscará hacer historia una vez más y soñar con levantar la Ensaladera por segunda vez.