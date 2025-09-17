El invicto de Palmeiras en Argentina que River intentará cortar en el Monumental







El equipo brasileño acumula siete partidos sin perder en territorio argentino desde 2019, con triunfos resonantes y empates valiosos.

River recibe a Palmeiras por la Copa Libertadores en un duelo de gigantes, marcado por el gran presente del conjunto brasileño en suelo argentino y no será uno más.

Desde aquella derrota en 2019 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro (1–0 con gol de Marcelo Herrera), el “Verdao” no volvió a perder cada vez que cruzó la frontera para disputar un compromiso internacional.

En total, son siete partidos invictos los que acumula el equipo paulista en Argentina. La racha comenzó en Mendoza, con un empate 2–2 frente a Godoy Cruz por los octavos de final de la Libertadores 2019. Luego llegaron triunfos de peso, como el 2–0 ante Tigre en Victoria (2020) o el recordado 3–0 contra River por la semifinal de la Libertadores 2020.

La lista también incluye dos victorias consecutivas sobre Defensa y Justicia en Florencio Varela (una por Recopa Sudamericana y otra por Libertadores, ambas en 2021), además del empate sin goles en la Bombonera ante Boca en la semifinal 2023 y la igualdad 1–1 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro a comienzos de 2024.

Este recorrido invicto muestra a un Palmeiras que sabe cómo plantarse en escenarios difíciles, con un estilo práctico y competitivo que le permitió sacar resultados positivos en tierras donde históricamente los equipos brasileños suelen sufrir.

Hoy, en el Monumental, River intentará ponerle punto final a esa racha y recuperar la fortaleza local que tantas veces lo distinguió en la Copa Libertadores. Palmeiras, en cambio, buscará estirar su dominio y dar un nuevo golpe en su visita a Argentina. El contexto no puede ser más atractivo: dos candidatos al título frente a frente, con una historia reciente que promete emociones fuertes. Todos los partidos invictos de Palmeiras 23/07/2019 – Godoy Cruz 2–2 Palmeiras (Mendoza) – Libertadores, octavos ida.

05/03/2020 – Tigre 0–2 Palmeiras (Victoria) – Libertadores, fase de grupos.

05/01/2021 – River 0–3 Palmeiras (Avellaneda) – Libertadores, semifinal ida.

07/04/2021 – Defensa y Justicia 1–2 Palmeiras (Florencio Varela) – Recopa Sudamericana, ida.

04/05/2021 – Defensa y Justicia 1–2 Palmeiras (Florencio Varela) – Libertadores, fase de grupos.

28/09/2023 – Boca 0–0 Palmeiras (La Bombonera) – Libertadores, semifinal ida.

03/04/2024 – San Lorenzo 1–1 Palmeiras (Nuevo Gasómetro) – Libertadores, fase de grupos.