Fórmula 1: seis carreras Sprint confirmadas para 2026 con circuitos inéditos y el regreso de Silverstone

La máxima categoría cambia las sedes del formato más q querido por los fans en la actualidad para el próximo campeonato.

La Fórmula 1 definió el calendario de carreras Sprint para la temporada 2026 . El campeonato incluirá seis fechas con este formato , tres de ellas en circuitos que lo albergarán por primera vez.

E l formato Sprint mantiene su estructura de carrera corta con puntuación para los ocho primeros pilotos. Esta competencia consiste en una carrera de aproximadamente 100 kilómetros que se disputa el sábado.

El formato Sprint introduce una variante en el fin de semana de competición. La carrera del sábado asigna puntos a los ocho primeros clasificados, con 8 unidades para el ganador. La clasificación para esta prueba ocurre el viernes, reemplazando una sesión de entrenamientos libres.

El sistema actual divide las actividades en tres partes : clasificación sprint el viernes por la tarde, carrera sprint el sábado por la mañana y clasificación para el Gran Premio el sábado por la tarde. Esta organización permite a los equipos preparar ambas competencias sin las limitaciones técnicas de versiones anteriores.

Cómo quedará el calendario de carreras Sprint en 2026

El calendario de carreras Sprint para 2026 comienza en Shanghái el 14 de marzo. Miami alberga la segunda fecha el 2 de mayo. Montreal debuta en este formato el 23 de mayo. Silverstone, escenario de la primera carrera Sprint en 2021, regresa al calendario el 4 de julio. Zandvoort se suma por primera vez el 22 de agosto. Singapur cierra la lista el 10 de octubre, también en su primera experiencia con este formato.

Los circuitos de Spa-Francorchamps, Austin, Interlagos y Losail no formarán parte de las carreras Sprint en 2026. Esta rotación responde a la estrategia de diversificar las sedes. La Fórmula 1 evalúa aumentar el número de carreras Sprint a partir de 2027, aunque mantiene el límite en seis para la próxima temporada.

El Gran Premio de Canadá modificó su horario para 2026. La carrera en Montreal comenzará a las 16:00 hora local, en lugar de las 14:00 habituales. Este ajuste evita la superposición con las 500 Millas de Indianápolis, que se disputan el mismo fin de semana. La separación de horarios permite a los espectadores seguir ambos eventos sin solapamientos.