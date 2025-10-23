En un partido vibrante disputado en el Estadio Nacional de Santiago, Lanús igualó 2-2 con la Universidad de Chile en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El equipo argentino se adelantó con un doblete de Rodrigo Castillo, pero los locales empataron sobre la hora con goles de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, de penal.
A Lanús se le escapó en el segundo tiempo e igualó con la U. de Chile de visitante
El "Granate" se fue al descanso dos goles arriba gracias a un doblete de Castillo, pero el conjunto chileno logró empatarlo gracias a Di Yorio y Aránguiz. El próximo jueves, la vuelta.
Pese al sabor amargo del empate sobre la hora, Lanús consiguió un resultado favorable de visitante y definirá la serie el jueves 30 de octubre a las 19:00 en el Estadio Néstor Díaz Pérez, donde buscará sellar su pase a una nueva final internacional.
Lanús y un empate con sabor amargo en Chile
Lanús se adelantó en el marcador con autoridad en el primer tiempo. A los 24 minutos, Rodrigo Castillo presionó alto y definió con un remate preciso que ingresó por encima del arquero para anotar el 1-0.
Cuatro minutos después, Eduardo Salvio desbordó por derecha y asistió de gran manera a Castillo, quien empujó la pelota al gol para nuevamente subir el marcador y ampliar la ventaja 2-0 en apenas cinco minutos.
El conjunto chileno reaccionó en la segunda mitad. A los 16 minutos, tras un córner, Lucas Di Yorio capturó un rebote en el área y descontó para la U de Chile, que ganó ímpetu ofensivo.
Minutos después, un remate de Javier Altamirano dio en el travesaño y picó en la línea, dejando al local muy cerca del empate. El “Granate” resistió los avances chilenos y tuvo oportunidades para sentenciar el resultado, especialmente con un cabezazo de Castillo bien atajado por Gabriel Castellón y un tiro de Rodrigo Carrera que contuvo el arquero local.
Sin embargo, en el cuarto minuto de descuento, una mano en el área de Agustín Cardozo derivó en un penal ejecutado por Charles Aránguiz, que marcó el 2-2 definitivo.
