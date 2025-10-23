A Lanús se le escapó en el segundo tiempo e igualó con la U. de Chile de visitante







El "Granate" se fue al descanso dos goles arriba gracias a un doblete de Castillo, pero el conjunto chileno logró empatarlo gracias a Di Yorio y Aránguiz. El próximo jueves, la vuelta.

Rodrigo Castillo marcó por duplicado en el empate entre Lanús y la U. de Chile.

En un partido vibrante disputado en el Estadio Nacional de Santiago, Lanús igualó 2-2 con la Universidad de Chile en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El equipo argentino se adelantó con un doblete de Rodrigo Castillo, pero los locales empataron sobre la hora con goles de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, de penal.

Pese al sabor amargo del empate sobre la hora, Lanús consiguió un resultado favorable de visitante y definirá la serie el jueves 30 de octubre a las 19:00 en el Estadio Néstor Díaz Pérez, donde buscará sellar su pase a una nueva final internacional.

Lanús y un empate con sabor amargo en Chile Embed Lanús se adelantó en el marcador con autoridad en el primer tiempo. A los 24 minutos, Rodrigo Castillo presionó alto y definió con un remate preciso que ingresó por encima del arquero para anotar el 1-0.

¡¡PERO POR FAVOR, QUÉ LOCURA TE MANDASTE, RODRIGO!! CASTILLO Y UN GOL SOÑADO DE LARGA DISTANCIA PARA EL 1-0 DE LANÚS SOBRE U DE CHILE POR LAS SEMIFINALES DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/75Dtlaxtah — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025 Cuatro minutos después, Eduardo Salvio desbordó por derecha y asistió de gran manera a Castillo, quien empujó la pelota al gol para nuevamente subir el marcador y ampliar la ventaja 2-0 en apenas cinco minutos.

PURO FÚTBOL GRANATE: Salvio armó un jugadón y asistió a Castillo para que firme su doblete y el 2-0 de Lanús vs. U de Chile en la CONMEBOL #Sudamericana.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KwSli0hp0W — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025 El conjunto chileno reaccionó en la segunda mitad. A los 16 minutos, tras un córner, Lucas Di Yorio capturó un rebote en el área y descontó para la U de Chile, que ganó ímpetu ofensivo.

DESCONTÓ LA U. DE CHILE: en una de las primeras pelotas que tocó, Di Yorio capturó el rebote de Losada y firmó el 1-2 vs. Lanús en la CONMEBOL #Sudamericana.



Minutos después, un remate de Javier Altamirano dio en el travesaño y picó en la línea, dejando al local muy cerca del empate. El "Granate" resistió los avances chilenos y tuvo oportunidades para sentenciar el resultado, especialmente con un cabezazo de Castillo bien atajado por Gabriel Castellón y un tiro de Rodrigo Carrera que contuvo el arquero local. Sin embargo, en el cuarto minuto de descuento, una mano en el área de Agustín Cardozo derivó en un penal ejecutado por Charles Aránguiz, que marcó el 2-2 definitivo. Embed ¡¡AGÓNICO GOL DE ARÁNGUIZ A LOS 98' PARA EL 2-2 DE LA U. DE CHILE ANTE LANÚS EN LA IDA DE LAS SEMIS DE LA #Sudamericana!!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ucy53J6f2w — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025