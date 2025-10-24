Fórmula 1: así esta la batalla por el campeonato de pilotos antes del Gran Premio de México 2025







La pelea por el título esta más acelerada que nunca, con un podio que se encuentra en la lucha por unos pocos puntos.

El campeonato de pilotos antes del Gran Premio de México, una de las últimas carreras de la temporada 2025.

El campeonato de Fórmula 1 entra en su etapa decisiva con el Gran Premio de México como uno de los últimos escenarios clave. McLaren lidera la tabla con sus pilotos en las primeras posiciones, mientras Red Bull y Max Verstappen intentan reducir la distancia. El Autódromo Hermanos Rodríguez será fundamental para definir el rumbo del título en las últimas cinco carreras de la temporada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La competencia se mantiene ajustada entre los equipos principales. Mercedes y Ferrari buscan recuperar protagonismo, pero McLaren domina con una ventaja que podría consolidarse en México. La altura del circuito y sus características técnicas exigirán ajustes precisos en los monoplazas, lo que añade un desafío extra para los pilotos.

george-russell-3826640-scaled formula 1 GP de México: escenario clave en la recta final del campeonato de la Fórmula 1 El Autódromo Hermanos Rodríguez se convierte en un punto estratégico para los equipos en la recta final del campeonato. La altitud de 2.200 metros afecta el rendimiento de los motores, lo que obliga a los equipos a optimizar sus configuraciones. Este circuito, conocido por su sector en el Foro Sol, ofrece un ambiente único que combina velocidad y exigencia técnica.

Con cinco carreras restantes, el GP de México podría ser decisivo para el título. Verstappen llega con experiencia en este trazado, donde ganó en cinco oportunidades, mientras McLaren intenta mantener su liderazgo. La presión por cada punto aumenta, ya que cualquier error podría cambiar el destino del campeonato.

La pelea por el título: cómo llegan los tres primeros del campeonato de pilotos La tabla de posiciones refleja una lucha ajustada entre los tres primeros pilotos:

Oscar Piastri (McLaren) : 346 puntos (líder).

: (líder). Lando Norris (McLaren) : 332 puntos (a 14 puntos del líder).

: (a del líder). Max Verstappen (Red Bull): 306 puntos (a 40 puntos del líder). George Russell (Mercedes) ocupa el cuarto lugar con 252 puntos, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) con 192 puntos. Lewis Hamilton (Ferrari) completa el top seis con 142 puntos. Verstappen busca recuperar terreno con un monoplaza mejorado, mientras Piastri y Norris intentan mantener su ventaja. La diferencia de 40 puntos obliga a Red Bull a sumar victorias en las últimas carreras para mantener sus chances. Franco Colapinto Países Bajos 2 F1 La situación de Franco Colapinto en el campeonato de pilotos de la F1 Franco Colapinto no registra puntos en el campeonato 2025 todavía, pero su desempeño en pista fue varias veces destacado. El piloto argentino superó a su compañero Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos, demostrando su capacidad de adaptación al monoplaza A525 con limitaciones técnicas. En el GP de México, miles de fans latinos lo apoyarán, pero su futuro en Alpine sigue en duda. Aunque su renovación es un tema de especulación, su habilidad al volante lo posiciona como uno de los segundos pilotos más destacados de la temporada. Gran Premio de México: días y horarios en Argentina El GP de México se disputará entre el 24 y 26 de octubre con el siguiente cronograma (horarios de Argentina): Viernes 24 de octubre: Prácticas Libres 1: 15:30 a 16:30.

Prácticas Libres 2: 19:00 a 20:00. Sábado 25 de octubre: Prácticas Libres 3: 14:30 a 15:30.

Clasificación: 18:00 a 19:00. Domingo 26 de octubre: Carrera (71 vueltas): 17:00. Campeonato de pilotos: la tabla de posiciones antes del GP de México Clasificación actual de pilotos antes del GP de México: Oscar Piastri (McLaren) – 346 puntos Lando Norris (McLaren) – 332 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 306 puntos George Russell (Mercedes) – 252 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 192 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 puntos Alexander Albon (Williams) – 73 puntos Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 puntos Isack Hadjar (RB) – 39 puntos Carlos Sainz Jr. (Williams) – 38 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 32 puntos Liam Lawson (RB) – 30 puntos Esteban Ocon (Haas) – 28 puntos Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 20 puntos Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 0 puntos