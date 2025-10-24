Prohíben el ingreso a los estadios a dos hinchas de Comunicaciones por agredir a dirigentes y jugadores







El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso la restricción de concurrencia a todo evento deportivo para dos simpatizantes del Club Comunicaciones que atacaron al plantel y a dirigentes tras un partido frente a Excursionistas. La medida es por tiempo indeterminado y se enmarca en el programa Tribuna Segura.

La prohibición se dio tras la agresión a dirigentes y jugadores del club.

El Ministerio de Seguridad de la Nación publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1243/2025, que impone una prohibición de ingreso a los estadios a Pablo Marcelo Nogaledo y Daniel Leandro Pepa, hinchas del Club Comunicaciones involucrados en los incidentes violentos ocurridos el 6 de octubre durante un encuentro de la Primera B Metropolitana ante el Club Atlético Excursionistas.

Según el parte policial citado en la resolución, tras el partido disputado en el estadio Coliseo del Bajo Belgrano, un grupo de simpatizantes interceptó el micro que transportaba al plantel y a los dirigentes de Comunicaciones. Los agresores detuvieron el vehículo, amenazaron, golpearon y robaron pertenencias a quienes viajaban en él, en la intersección de Avenida San Martín y Asunción, en la Ciudad de Buenos Aires.

La prohibición de ingreso El informe de la Comisaría Comunal 15 detalla que, al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de hinchas identificados con los colores del club que atacaban al colectivo. Ante la presencia policial, los agresores intentaron escapar, aunque los dos hombres fueron detenidos en el lugar. En poder de uno de ellos se secuestró un arma blanca.

El episodio fue registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, lo que permitió identificar a los implicados. Como resultado del ataque, varias personas resultaron heridas, entre ellas un jugador con traumatismo de cráneo leve y un agente policial lesionado durante la detención.

La medida fue adoptada por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, en coordinación con la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Gobierno porteño, y se fundamenta en la Resolución 354/17 y sus modificatorias. En consecuencia, los involucrados no podrán asistir a ningún evento deportivo en el país hasta nuevo aviso.

“El espíritu de la normativa vigente es preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, previniendo hechos de violencia y neutralizando la presencia de personas que puedan alterar el desarrollo de los partidos”, señala la resolución. La decisión, inscripta en el Programa Tribuna Segura, se conoció un día después de que se aplicara una sanción similar a más de 80 hinchas de la Universidad de Chile, tras los disturbios ocurridos frente a Independiente durante la Copa Sudamericana.