Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras perder el Superclásico con Boca

La derrota con Boca complicó todavía más al equipo de Marcelo Gallardo de cara a la próxima edición del certamen continental.

En una nueva edición del Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Boca venció a River, que quedó complicado en su objetivo de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien recientemente extendió su vínculo con la “Banda”, no logran levantar cabeza y sumaron una nueva derrota (la quinta en los últimos seis duelos) que los colocó en la sexta plaza de la Zona B con 21 puntos y los dejó sin posibilidades de acceder a la fase de grupos de Libertadores por Tabla Anual.

Platense (campeón del Torneo Apertura 2025), Independiente Rivadavia de Mendoza (campeón de la Copa Argentina), Rosario Central y Boca ya tienen su lugar asegurado en el certamen continental.

image De momento, al “Millonario” le quedan dos posibilidades: quedar tercero en la Tabla Anual, para lograr entrar al Repechaje; o salir campeón del Clausura.

En cuanto a la Tabla Anual, con 52 puntos, el conjunto de Gallardo en estos momentos es tercero, pero puede ser superado en esta fecha por Argentinos Juniors y/o Deportivo Riestra.

En caso de que ni el “Bicho” ni el “Malevo” ganen el lunes en sus respectivos partidos, al “Millonario” le bastará una victoria en la última fecha ante Vélez para asegurar, de mínima, el Repechaje.