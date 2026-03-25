Así se jugará el Repechaje en Europa: 12 equipos para 4 cupos al Mundial 2026 + Seguir en









Las 16 selecciones europeas participantes en la repesca están repartidas en cuatro rutas. Cada uno de esos cuadros cuenta con una semifinal y una final a un único partido.

Así se jugará el Repechaje en Europa: 12 equipos para 4 cupos al Mundial 2026

Ya están definidas 42 de las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo 2026. Los seis combinados restantes saldrán de las series de Repechajes que culminarán el próximo 31 de marzo, día en el que se conocerán a todos los participantes de la justa que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

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¿Cómo se juega el Repechaje de UEFA? El Repechaje de la UEFA se disputa entre 16 selecciones, los doce segundos lugares de la fase de grupos, además de los cuatro mejores combinados que hayan terminado como líderes de su sector en Nations League 2024/2025.

Las 16 selecciones se reparten en cuatro bombos para celebrar el sorteo de los cruces de las cuatro llaves, el mismo que se celebrará el próximo 20 de noviembre.

Cada llave constará de cuatro equipos que jugarán semifinales y una final, todo a partido único. Los cuatro ganadores de cada una de las rutas estarán clasificados a la Copa del Mundo 2026.

Selecciones que jugarán el Repechaje de la UEFA son: Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales, Bosnia y Herzegovina.

image El cronograma del Repechaje UEFA: - Jueves 26 de marzo Ruta A (19h45) Italia vs Irlanda del Norte

Gales vs Bosnia-Herzegovina Ruta B (19h45) Polonia vs Albania

Ucrania vs Suecia Ruta C (17h00) Turquía vs Rumanía

(19h45) Eslovaquia vs Kosovo Ruta D (19h45) Dinamarca vs Macedonia del Norte

República Checa vs Irlanda - Martes 31 de marzo Las cuatro finales se disputarán a las 18:45