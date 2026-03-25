Ya están definidas 42 de las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo 2026. Los seis combinados restantes saldrán de las series de Repechajes que culminarán el próximo 31 de marzo, día en el que se conocerán a todos los participantes de la justa que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.
Así se jugará el Repechaje en Europa: 12 equipos para 4 cupos al Mundial 2026
Las 16 selecciones europeas participantes en la repesca están repartidas en cuatro rutas. Cada uno de esos cuadros cuenta con una semifinal y una final a un único partido.
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¿Cómo se juega el Repechaje de UEFA?
El Repechaje de la UEFA se disputa entre 16 selecciones, los doce segundos lugares de la fase de grupos, además de los cuatro mejores combinados que hayan terminado como líderes de su sector en Nations League 2024/2025.
Las 16 selecciones se reparten en cuatro bombos para celebrar el sorteo de los cruces de las cuatro llaves, el mismo que se celebrará el próximo 20 de noviembre.
Cada llave constará de cuatro equipos que jugarán semifinales y una final, todo a partido único. Los cuatro ganadores de cada una de las rutas estarán clasificados a la Copa del Mundo 2026.
Selecciones que jugarán el Repechaje de la UEFA son: Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales, Bosnia y Herzegovina.
El cronograma del Repechaje UEFA:
- Jueves 26 de marzo
Ruta A
- (19h45) Italia vs Irlanda del Norte
- Gales vs Bosnia-Herzegovina
Ruta B
- (19h45) Polonia vs Albania
- Ucrania vs Suecia
Ruta C
- (17h00) Turquía vs Rumanía
- (19h45) Eslovaquia vs Kosovo
Ruta D
- (19h45) Dinamarca vs Macedonia del Norte
- República Checa vs Irlanda
- Martes 31 de marzo
Las cuatro finales se disputarán a las 18:45
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