Sin los argentinos, Atalanta goleó y sueña con pelear contra Juventus

El croata Mario Pasalic (PT 2m y ST 10 y 13m), el neerlandés Marten de Roon (PT 25m), el ucraniano Ruslan Malinovskiy (PT 28m) y el colombiano Duván Zapata (PT 30m) marcaron para Atalanta, mientras que el italiano Ernesto Torregrossa (PT 8m) y el serbio Nikolas Spalek (ST 38m) lo hicieron para el visitante.

Atalanta, que tuvo a Alejandro Gómez y José Luis Palomino como suplentes, quedó a seis del puntero Juventus, que el miércoles visitará a Sassuolo.

El equipo de Bergamo extendió su buen momento con la mejor campaña de su historia en la liga italiana a tal punto que ya registra 93 goles a favor durante la temporada.

Brescia está en zona de descenso y complicó su permanencia a falta de cinco jornadas.

