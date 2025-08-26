Más riesgo y estrategias abiertas: la novedad que trae la F1 en Países Bajos







La FIA pondrá en práctica una modificación reglamentaria que promete influir en las maniobras de carrera en Zandvoort.

La Fórmula 1 retoma la actividad tras el receso y el próximo fin de semana regresará con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort. Para esta cita, la FIA pondrá en práctica una modificación reglamentaria que promete influir en las estrategias de carrera: el aumento de la velocidad máxima permitida en el pitlane, que pasará de 60 a 80 km/h.

De acuerdo con MotorSport, este cambio reducirá entre dos y tres segundos el tiempo total de una parada en boxes, lo que podría alterar los planteos tácticos habituales. En circuitos como Zandvoort, donde la calle de boxes es larga y lenta, las escuderías suelen optar por una única detención, ya que hacer una segunda casi siempre significa perder posiciones. Sin embargo, con la nueva norma, la diferencia de tiempo se achica y se abre la posibilidad de arriesgar con estrategias de dos paradas, utilizando compuestos más blandos y veloces.

Más riesgo y estrategias abiertas: la novedad que trae la F1 en Países Bajos El objetivo de la FIA es incentivar adelantamientos y mayor dinamismo, aunque persiste la duda de si los equipos preferirán seguir jugando a lo seguro con una sola detención.

El tema trae recuerdos recientes para Franco Colapinto. En su debut oficial con Alpine en el Gran Premio de Emilia-Romaña, el argentino tuvo un fin de semana complicado: sufrió un accidente en clasificación y recibió una sanción por exceder el límite de velocidad en boxes.

En aquella ocasión, superó en 5,1 km/h la marca de 80 km/h establecida, lo que derivó en una multa de 600 euros a su equipo, conforme al artículo 34.7 del reglamento.