Atención maradonianos: Dalma confirmó que "pronto" habrá un lugar para llevarle flores a Diego

Con respecto a cuando se dio cuenta de que su padre era Maradona, la actriz contestó: "al principio me preguntaban '¿Qué hace tu papá?' Y yo respondía 'Juega un poco bien al fútbol '". "Él nos iba a buscar al colegio, a los cumpleaños, íbamos al teatro. Ahí sí me di cuenta lo que se generaba en las otras personas." " Veía gente que lloraba o se emocionaba y ahí dije 'pará, esto es raro' ", recordó Dalma.

Además, la primera hija del "10" recordó cuando realizó su unipersonal "La hija de Dios". " Fue un regalo desde mi amor absoluto hacia él ", comentó Dalma, quien recuerda que cuando se confirmó que se iba realizar la obra, su padre le preguntó si iba a hablar bien de él. La actriz mencionó que en el estreno Diego "estuvo en la primera fila, pero pedí que lo saquen de ahí porque necesitaba respirar y no mirarlo". Luego, la obra devino en una serie documental de tres episodios. "La gente me dice '¿cómo hiciste para hacer solamente tres capítulos?'", dijo Dalma sobre la serie, pero afirmó: " dimos todo lo que teníamos ".

Ser hincha de Boca, el mejor legado que le dejó Diego a Dalma

"Sí, soy una enferma”, afirmó Dalma luego de que Rosemblat le pregunte por la herencia bostera que le dejó su viejo. Además, agregó que sigue yendo al palco, pero que con sus dos hijas chiquitas se le complica. "Azul hizo como un paréntesis en mi vida. Una vez la lleve y fue un caos, fui con la sillita del auto, fue cualquier cosa. Y ahí me di cuenta de que capaz una nena de seis meses no tiene que ir a la cancha”, ironizó.

"De hecho, para mí era planazo ‘mis hijas a la cancha’ y se descontroló todo. No pude ni ver el partido, era como ‘que alguien agarre a estas dos criaturas porque estoy en otra’” recordó y agregó: “Pero siempre fui muy de Boca. Entonces fue ‘bueno, ok, con las nenas no se puede ir a la cancha’, miro todos los partidos y todo. Viajó mi marido con Benjamín a Brasil. Lo vivimos muy así, somos muy de Boca y para mí fue la mejor herencia que me dejó”, sentenció.

Entre Román y Macri, Diego hubiese elegido a Román, según Dalma Maradona

La relación entre Román y Diego quedó trunca, luego de una serie de declaraciones cruzadas, intensificadas tras la renuncia de Juan Román Riquelme a la selección cuando "Pelusa" dirigía al combinado nacional. Sobre el actual presidente de Boca, Dalma opinó: “Yo lo veo bien a Román. Hoy no tengo mucha relación porque todo lo que pasó con mi papá fue medio raro, pero ellos se portaron muy bien con nosotras cuando pasó lo de mi papá, cuando le hicieron aquel homenaje y el hermano de Riquelme me invitó al palco”.

riquelme maradona.jpg Román le rindió homenaje a Diego en su despedida celebrada en 2023. @BocaJrsOficial

Luego, al ser consultada sobre a quién hubiese votado su padre en las elecciones boquenses, Dalma dudó: "Eh, no sé, ¿sabés que no sé a quién hubiera votado?”. No obstante, luego de pensarlo se decantó por el histórico 10 xeneize. “Hay algo de Riquelme que iba de jugador de fútbol a jugador de fútbol. Es un lenguaje que capaz que con el otro lado nunca se llego a dar”, sentenció la hija del astro.