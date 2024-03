Alejandra Pradón se enojó luego de aparecer como la amante de Maradona en la serie de Coppola

"No me gustó nada. La llamé a Claudia Villafañe (ex esposa del Diego) para explicarle que era todo mentira. No pueden ensuciar así a la gente ", comentó Pradón. La actriz, interpretada por Adabel Guerrero , aparece en un capítulo en el cual se la muestra como amante de Maradona. No obstante, el extravagante manager del "10", trata de ocultarlo, posicionándose él como pareja de Pradón y asistiendo al programa de Susana Giménez para hacerlo público.

Coppola el representante.jpeg Juan Minujín interpreta a Coppola en la serie que narra su vida, que ya está disponible en Star +. Star+

La indignación de Alejandra Pradón por su aparición en la serie de Coppola

En diálogo con Intrusos, la vedette afirmó: "yo fui la pareja de Guillermo, él vivió en mi casa. Ni un minuto estuve sola con Diego y lo hablé con Claudia. Yo di el consentimiento, pero con esto no". "Hablé con Adabel, ella me contó que el productor le dijo que yo había salido con Diego, pero no pude hablar antes porque yo firmé el derecho de imagen y confidencialidad. Guillermo se sorprendió igual que yo, no son palabras de Guillermo. Él nunca le dijo que abortara a una mujer, él está caliente también. Lo engañaron a Guillermo y me engañaron a mí. Igual no voy a hacer juicio. Guillermo dijo que es una comedia, entonces que la gente lo vea como una comedia", agregó Pradón.