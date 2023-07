Atlético Tucumán ganó y sacó más distancia en la "zona roja"

Justamente, Coronel se hizo cargo de la falta y así los tucumanos consiguieron el único gol. La diferencia reafirmó el mejor juego del elenco local, mientras que a los "Tatengues" les costó armar fútbol, como olvidando lo hecho recientemente por Sebastián Méndez como DT.

El entretiempo le sirvió al “Kily” González, quien pudo ordenar a sus jugadores. De este modo, Unión recompuso la línea y manejó mejor la pelota, aunque Atlético mantuvo su postura ofensiva y siempre inquietó.

Los minutos corrieron mientras Unión mostraba falta de precisión, a medida que se acercaba al área local. Atlético no perdió la linea jamás y sustentado en la tarea de sus mediocampistas se abrazó a un triunfo merecido

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Adrián Sánchez, Bautista Kociubinski, Guillermo Acosta y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Oscar Piris y Claudio Corvalán; Enzo Roldán, Yeison Gordillo y Kevin Zenón; Imanol Machuca, Mauro Luna Diale y Jerónimo Domina. DT: Cristian González.

Gol en el primer tiempo: 17m Coronel (AT), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: 14m Ezequiel Cañete por Luna Diale (U); 27m Luciano Aued por Paz y Bryan Castrillón por Dómina (U); 32m Marcelo Ortiz por Tesuri y Ramiro Ruiz Rodríguez por Coronel (AT); 43m Tomás González por Roldán (U); 46m Francisco Di Franco por Sánchez (AT); 47m. Marcelo González por Pereyra (AT).

Amonestados en el primer tiempo: Luna Diale, Gordillo, Machuca (U); Tesuri (AT).

Arbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Monumental José Fierro (Tucumán)