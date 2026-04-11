Son muchas las figuras que no podrán formar parte de la Copa del Mundo.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 , y el planeta del fútbol está expectante porque arranque la competencia de una vez por todas. Esto se debe a que esta será la primera edición en la historia del certamen que contará con 48 equipos y será organizada por tres países : Estados Unidos, México y Canadá.

Norteamérica tendrá a los mejores jugadores del mundo en sus canchas, pero no estarán todos los que el público quiere ver. Ya sea por lesiones o por no haber conseguido la clasificación con sus países, varias figuras se ausentarán del torneo más importante del planeta y deberán seguirlo por televisión.

Con los repechajes culminados, se agrandó la lista de estrellas del fútbol que no podrán estar presentes en el Mundial 2026. Antes de la repesca, se sabía de antemano sobre la ausencia de dos de los mejores jugadores del mundo: el húngaro Dominik Szoboszlai no pudo llevar a su nación a disputar el certamen, al igual que Khvicha Kvaratskhelia con Georgia.

La figura del Manchester City no pudo revertir la mala suerte de Italia y mirará por TV el Mundial 2026.

En el camino también quedó Nigeria, pese a contar en la delantera con dos pesos pesados como Victor Osimhen y Ademola Lookman . Tampoco irá Camerún, que tenía entre sus filas a Bryan Mbeumo y André-Frank Zambo Anguissa . Ni siquiera Pierre-Emerick Aubameyang consiguió un boleto para llevar a Gabón a cumplir su sueño.

Tras este repechaje, la gran sorpresa (o no) de este Mundial 2026 será la ausencia de Italia por tercera vez consecutiva . Los cuatro veces campeones no pudieron contra Bosnia y quedaron afuera con figuras como Nicolò Barella, Alessandro Bastoni y Gianluigi Donnarumma.

La dupla letal de Nigeria no fue suficiente como para clasificar a la Copa del Mundo.

Tampoco estará Robert Lewandowski, que con Polonia perdió de manera agónica ante Suecia y se quedó sin boleto mundialista. A estas menciones también hay que sumarle más figuras: en el camino quedó Eslovenia, que cuenta con el arquero Jan Oblak y el goleador Benjamin Šeško.

Lewandowski Rafal Oleksiewicz/Getty Images El máximo goleador de Polonia no disputará el Mundial 2026 con su selección, tras quedar afuera en el repechaje. Rafal Oleksiewicz/Getty Images

Ni siquiera el multicampeón con el Real Madrid, Keylor Navas, fue suficiente para que Costa Rica participe del Mundial 2026, pese a que en su eliminatoria no participaron los tres organizadores: Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina afectada: las ausencias por lesión

Así como muchos no llegaron a clasificar y por eso no formarán parte del Mundial 2026, hay otros que sí consiguieron el boleto con su selección, pero no estarán presentes por cuestiones físicas. Inglaterra tiene descartado a Jack Grealish, quien desde su llegada al Everton logró subir su nivel, pero padece una fractura por estrés en el pie izquierdo.

Rodrygo, figura del Real Madrid y Brasil, sufrió una rotura de ligamentos cruzados en marzo y, salvo un milagro médico, su presencia en Estados Unidos, México y Canadá está descartada. Uruguay tampoco tendrá en sus filas a Joaquín Piquerez, quien salió lesionado del amistoso ante Inglaterra.

Rodrygo Angel Martinez/Getty Images Rodrygo intentará todo lo posible para estar en el Mundial 2026, pero su lesión lo dejaría descartado. Angel Martinez/Getty Images

Finalmente, ni los actuales reyes del fútbol de selecciones se salvan de este aspecto. Lionel Scaloni ya sabe que no podrá contar con Juan Foyth, que se rompió el tendón de Aquiles, ni con Joaquín Panichelli, el goleador argentino que la rompe en el fútbol francés, pero que quedó desafectado por sufrir la misma afección que Rodrygo.