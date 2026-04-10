Mundial 2026: el club inglés que demandó a la FIFA por perder un importante jugador + Seguir en









El conjunto de la Premier League, que sufrió una inesperada eliminación, está molesto por no contar con una de sus figuras.

El mandamás del ente que regula al fútbol tendrá que resolver una delicada situación en la previa del Mundial 2026. Getty Images

Todos están expectantes ante el inicio del Mundial 2026, ya que será la edición más ambiciosa del torneo en toda la historia del fútbol. Estados Unidos, México y Canadá serán los encargados de recibir por primera vez desde su creación a 48 selecciones que buscarán levantar la copa el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey.

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Pero al ser una versión mucho más amplia en cuanto a la cantidad de equipos, también trae más problemas para los clubes. Muchas instituciones sufren con sensibles bajas por ceder a jugadores a sus respectivos seleccionados. Sin embargo, en el caso del West Ham de Inglaterra, tuvo que pasar por una insólita situación que le traerá un gran drama a la FIFA.

Aaron Wan-Bissaka Simon Barber/Getty Images Aaron Wan-Bissaka disputó la final del repechaje para el Mundial 2026, pero no retornó al club en tiempo y forma. Simon Barber/Getty Images El enojo de West Ham con el presidente de Congo Aaron Wan-Bissaka es una de las figuras del West Ham United. El club jamás tuvo problemas en cederlo, debido a que el futbolista se jugaba la clasificación al Mundial 2026 en el repechaje con la República Democrática del Congo. El país logró vencer a Jamaica y regresará a la Copa del Mundo después de 52 años.

Pero la FIFA remarca que, una vez cumplidas sus obligaciones, los jugadores tienen 48 horas para volver a sus clubes, y el lateral jamás llegó a Inglaterra. El equipo de la Premier League lo necesitaba para el duelo por FA Cup ante el Leeds, en el cual fueron eliminados por penales, y la furia no tardó en desatarse en Reino Unido.

La razón de su ausencia es insólita: desde el país decretaron festejos por obtener el cupo para el Mundial 2026 y su presidente no permitió que ningún jugador abandone el territorio, sin importarle el club inglés o que sea contra las reglas de la FIFA.

Desde el lado del West Ham, la decisión sería presentar una queja formal a la FIFA, aunque se desconoce qué medidas se tomarán en este tipo de caso. Al ser contra una nación, el ente que regula el fútbol no suele intervenir salvo que afecte seriamente a la federación. Es por eso que podría quedar sin ningún tipo de penalización más que el enojo de los Hammers. Embed - LEEDS AVANZÓ A SEMIFINALES TRAS UNA SERIE HISTÓRICA E INOLVIDABLE | West Ham 2-2 Leeds | RESUMEN El camino del país africano hasta la clasificación El combinado nacional africano obtuvo el boleto para el Mundial 2026 tras vencer a Jamaica en la final del repechaje. Llegaron a esta última instancia para conseguir la clasificación gracias a que terminaron segundos en las eliminatorias de su continente. Tras vencer a dos potencias como Camerún y Nigeria, alcanzaron los play-off para enfrentar a Jamaica. Fue victoria por la mínima gracias al tanto de Axel Tuanzebe y, con ese resultado, garantizaron su regreso a la Copa del Mundo luego de 52 años. Embed - ¡¡#CONGO AL #MundialEnDSPORTS!! DEJÓ AFUERA a #JAMAICA | R.D. Congo 1–0 Jamaica | Resumen El fixture de Congo para el Mundial 2026 Con el boleto asegurado, la República Democrática del Congo integrará el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. La última participación se dio cuando el país se llamaba Zaire, en lo que fue el Mundial de Alemania de 1974. Estos serán sus partidos en el Mundial 2026: Miércoles 17 de junio ante Portugal en Houston.

Martes 23 de junio ante Colombia en Guadalajara.

Domingo 27 de junio ante Uzbekistán en Atlanta.