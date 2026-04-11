Carlo Ancelotti le dio un plazo a Neymar para ganarse un lugar en el Mundial: "Todavía tiene dos meses" + Seguir en









El DT de la la verdeamarela abrió la puerta al máximo goleador histórico del seleccionado, ausente en la última convocatoria, pero condicionó su presencia a su estado físico; la lista se anuncia el 19 de mayo

Neymar, de 34 años y máximo goleador histórico de Brasil con 79 tantos en 128 partidos.

El italiano Carlo Ancelotti, director técnico de la selección de Brasil, abrió la puerta a la posibilidad de que Neymar integre la lista definitiva para el Mundial 2026. El entrenador fue claro respecto al margen de tiempo que le queda al astro para convencer al cuerpo técnico: "Actualmente, está siendo evaluado por la Confederación Brasileña de Fútbol y por mí, y todavía tiene dos meses para demostrar que tiene las condiciones para disputar el próximo Mundial" , afirmó el DT.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Neymar, de 34 años y máximo goleador histórico de Brasil con 79 tantos en 128 partidos, quedó fuera de la última convocatoria nacional para los amistosos ante Francia y Croacia, y sigue distanciado de su mejor nivel físico en Santos. En su regreso al club, el delantero tiene apenas una decena de partidos entre el Brasileirao y la Sudamericana para convencer a Ancelotti de que puede sumarse a la lista mundialista, que se anunciará el 19 de mayo.

Pese al condicional, el técnico italiano no escatimó elogios hacia el atacante: "Neymar ha hecho y sigue haciendo historia en el fútbol brasileño. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el próximo Mundial", sostuvo. Al ser consultado sobre si el jugador debería estar al máximo nivel físico para recibir el llamado, Ancelotti reconoció no tener una respuesta definitiva, aunque consideró que el delantero "es capaz de volver al 100%".

El criterio de selección y el caso Thiago Silva Ancelotti fue explícito respecto a los requisitos para integrar el plantel mundialista: "Lo he dicho en varias ocasiones y es algo muy claro: voy a llamar a los jugadores que estén físicamente preparados. Tras su lesión de rodilla, Neymar ha vuelto bien, está marcando goles. Debe seguir por ese camino y mejorar su condición. Está en el buen camino", subrayó el DT, primer técnico extranjero en dirigir a la Canarinha.

En la misma línea, Ancelotti se refirió a la situación del veterano defensor Thiago Silva, de 41 años, y descartó que la edad sea un factor determinante: "Nunca miro la fecha de nacimiento en el pasaporte. Todos los jugadores brasileños pueden aspirar a estar en esa lista para el Mundial. No importa que tenga 41 años. Si merece estar, estará", remarcó el técnico italiano.

Brasil tendrá su debut mundialista ante Marruecos en Nueva Jersey el próximo 13 de junio, por el Grupo C, que comparte junto a Haití y Escocia. En el plano inmediato, Neymar tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos este sábado ante Atlético Mineiro por el Brasileirao, luego de que su técnico en Santos, Alexi Stival "Cuca", decidiera no llevarlo a Ecuador para el debut en la Copa Sudamericana con el fin de preservarlo físicamente.

Temas Ancelotti

Neymar