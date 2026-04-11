Gimnasia de Jujuy evalúa rescindir el contrato de Emiliano Endrizzi tras el escándalo de la falsa amenaza de bomba + Seguir en









El titular del club, Walter Morales, convocó a una reunión de urgencia con el cuerpo de abogados y la comisión directiva para definir la situación del defensor, detenido este sábado en el aeropuerto Gobernador Guzmán de Jujuy.

Emiliano Endrizzi.

El escándalo protagonizado por Emiliano Endrizzi en un vuelo comercial generó una reacción inmediata en Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Walter Morales, presidente del club, afirmó que la institución analiza una sanción severa contra el futbolista, incluso la rescisión de su contrato, luego de que el defensor gritara "bomba" antes del despegue y activara el protocolo de seguridad aeroportuaria. El episodio derivó en la evacuación total de la aeronave, la detención del jugador esposado y demoras que afectaron a más de 1.200 pasajeros.

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Morales fue tajante al momento de deslindar responsabilidades institucionales: "Que quede claro que el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí el jugador que lo hizo, y vamos a tomar las medidas correspondientes y obviamente a ponernos a disposición de la Justicia", anticipó el dirigente en declaraciones a radio La Red. Ante la consulta sobre una eventual desvinculación, el presidente no dudó: "Totalmente, es lo que estamos evaluando", respondió.

La posible rescisión se sustenta en que Endrizzi "estaba en horario de trabajo" y representaba al club en el momento del incidente. Morales fue contundente al respecto: "Era un jugador que estaba en horario de trabajo, representando a una institución que es muy importante a nivel nacional", sostuvo, y agregó que "el contexto que vive el mundo hoy no admite ningún tipo de estas bromas".

Jugador Jujuy Bomba El comunicado oficial y la postura institucional Gimnasia y Esgrima de Jujuy difundió un comunicado oficial en el que fijó su postura institucional y buscó despegarse de los hechos que motivaron la intervención de las autoridades. En el documento, la entidad señaló que el hecho constituye "una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución" y confirmó que "el club manifiesta su total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar, en su caso, las medidas internas que pudieran corresponder."

El presidente Morales también explicó el objetivo central de la gestión ante la crisis: "Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Nosotros vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante para nosotros hoy", remarcó. La comisión directiva considera que el daño a la imagen de la entidad es irreparable y que la gravedad del hecho amerita una sanción ejemplar.

Testigos documentaron el operativo desde el interior del avión; en particular, un usuario publicó imágenes en las que se observa a Endrizzi esposado, en medio del repudio de algunos pasajeros. Una pasajera relató que el jugador "dijo que iban a explotar todos". El viaje del resto del plantel de Gimnasia fue reprogramado para que el equipo pueda disputar su encuentro del domingo ante Agropecuario por el torneo de la Primera Nacional.