Atlético Tucumán sumó tres puntos de oro frente a Unión

Unión intentó obtener la pelota para inquietar en el arco rival, pero sin ideas claras, no pudo lastimar. A los 34 minutos, Guillermo Acosta ejecutó un tiro que por un desvió en la defensa, descolocó a Sebastián Moyano, pero finalmente pasó cerca del palo.

En el complemento, el conjunto santafesino se animó y casi convierte el primero, a los 13 minutos, tras un gran remate de Yeison Gordillo que obligó a Marchiori mandarla al córner.

En la desesperada búsqueda de Unión por el empate, creó jugadas de riesgo pero sin precisión sobre los últimos metros. El local apostó a reforzar su defensa. A los 41, Martín Cañete estuvo cerca de lograr el empate. Y los tres puntos se los quedó el local.

Por la fecha 23, Atlético visitará a Huracán el jueves 6 desde las 21.30, mientras que ese mismo día, Unión recibirá a Boca desde las 17.

Esta es la síntesis:

Atlético Tucumán 1 - Unión 0.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Fernando Rapallini .

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Bruno Bianchi, Renzo Tesuri, Nicolás Romero y Matías Orihuela, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra y Bautista Kociubinski, Guillermo Acosta, Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Unión: Sebastián Moyano, Federico Vera, Nicolás Paz, Oscar Piris y Claudio Corvalán; Kevin Zenón, Enzo Roldan, Yeison Gordillo y Jerónimo Domina; Imanol Machuca y Mauro Luna Diale. DT: Cristian González.

Gol en el primer tiempo: 18m Mateo Coronel de penal (AT) .

Cambios en el segundo tiempo: 14m M. Cañete por M.Luna Diale (U), 28m L. Aued por N. Paz y B. Castrillon por J. Domina (U), 32m M. Ortiz por R. Tesuri y R.R. Rodriguez por M. Coronel (AT), 43m T.Gonzalez por E. Roldan (U), 46m F.Di Franco por A. Sanchez (AT), 47m M. Gonzalez por J. Pereyra (AT)

NY/MAC

NA 01-07-23 00:13:56