Banderazo en Miami: miles de hinchas argentinos coparon las calles en la previa del duelo con Cabo Verde

Los fanáticos de la Selección se concentraron en distintos puntos de la ciudad con banderas, bombos y canciones, y Ciro Martínez brindó un show sorpresa.

La Selección argentina volverá a contar con un imponente respaldo en las tribunas del Hard Rock Stadium . En la previa del duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 , miles de hinchas protagonizaron un multitudinario banderazo en distintos puntos de Miami , con registros audiovisuales que se viralizaron.

Inicialmente, la hinchada argentina se convocó para dos banderazos: el primero fue a las 13 y el segundo, el más prometedor, comenzó a las 18 . El punto de encuentro estuvo en la calle 73 y avenida Collins , una zona emblemática frente a un local de churros marplatenses. Se esperaban alrededor de 30 mil argentinos , una cifra que no contempla a los oriundos del país que ya residen en la ciudad, que son 80 mil .

Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde los fanáticos comenzaron a concentrarse en las playas y otros sectores de la ciudad con banderas, camisetas, bombos y canciones para alentar al equipo de Lionel Scaloni , lo que generó un clima de fiesta con imágenes que rápidamente se replicaron en las redes sociales.

Con el correr de las horas, las distintas columnas de simpatizantes confluyeron en un mismo punto y transformaron las calles de Miami en una verdadera celebración albiceleste .

Los videos compartidos por los propios hinchas muestran una multitud alentando sin descanso y anticipan el gran marco que tendrá el partido.

Ciro en el banderazo de Miami pic.twitter.com/2dcv1vOF1R — Nico García (@nicoegarcia24) July 2, 2026

Incluso, se pudo ver a Andrés Ciro Martínez y parte de su banda con un show brindado para los simpatizantes presentes desde el techo de un camión, en el que cantó, entre otros temas, la canción Tan solo.

Al finalizar, el vocalista de Los Piojos tocó el Himno Nacional Argentino con su armónica cuando, al mismo tiempo, personal de la policía local le solicitó al artista que se bajara del vehículo en el que se encontraba con el instrumento y sus compañeros.

Lionel Scaloni elogió a Cabo Verde, habló del buen presente de Francia y se refirió a su continuidad

Lionel Scaloni brindó este jueves la última conferencia de prensa antes del partido frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El entrenador destacó virtudes del rival, dijo tener confirmado el equipo, habló del plus de la hinchada argentina y se refirió a la falta de gol por fuera de los anotados por Lionel Messi.

En la antesala del duelo que se jugará este viernes desde las 19hs en el Hard Rock Stadium de Miami, el técnico argentino aseguró tener disipadas las dudas pero evitó una vez más dar el once. “Lo tengo decidido, pero primero se lo voy a decir a los jugadores”, dijo y se refirió a la pelea por el lateral izquierdo: " (Facundo) Medina ha jugado y ha dado muestras de que está bien, Nico (Tagliafico) está recuperado y está para jugar. Y eso es lo fundamental. Cuando al inicio del Mundial tuvo esos problemas, ahora ya pasaron y eso es lo mejor".

En cuanto a la selección africana, única debutante en esta edición de la Copa del Mundo que logró superar la fase de grupos, dijo que es un equipo "que no ha perdido" y que incluso en algunos partidos como contra Arabia "mereció ganar". "En los otros partidos sufrió un poco más pero se defendió bien. Sale bien de contra. Es un buen equipo. Ya lo hemos visto, no es porque nos toque ahora. No nos sorprende, es un buen rival y no están de casualidad", señaló.