Cambio de poder en la CABB: ¿qué pasará con Hernández y la Selección?

A última hora del viernes, el núcleo "Federales Unidos Por el básquetbol" declinó su presentación en la Asamblea de renovación de autoridades prevista para el próximo martes porque no logró el quórum, luego de que la Federación Neuquina, por mandato de sus delegados Sergio Gatti (presidente) y Jorge Comoli (vicepresidente), comunicó que votará al núcleo "CABB entre todos", encabezado por Borro.

Esta situación podría generar un cortocircuito en el futuro inmediato ya que, públicamente, varios integrantes de la Generación Dorada, actuales jugadores y el entrenador de la Selección argentina masculina subcampeona del último Mundial, Sergio Hernández, expresaron su apoyo a Susbielles, al frente de la CABB desde 2014, primero como interventor y luego tras ganar unánimemente las elecciones.

CABB on Twitter Resolución acerca a de oficialización de listas para las próximas elecciones en CABB. Luego de la decisión de la Federación de Neuquén en la víspera queda oficializada la lista Cabb Entre Todos encabezada por Fabián Borro que será proclamado en la Asamblea del 19 de Diciembre. pic.twitter.com/bbB2IOteqa — CABB (@cabboficial) December 12, 2019

Emanuel Ginóbili y Andrés Nocioni, además del preparador físico de la Selección Manuel Álvarez, y el entrenador bahiense Hernández, de 56 años, fueron los que públicamente se manifestaron.

"Conozco a Susbielles desde que empezó a dar sus primeros pasos en el básquet. Tuve el placer de verlo crecer y hoy tengo la fortuna de trabajar con él en la Confederación Argentina, admirando su nivel de liderazgo, conocimiento, empatía y honestidad", consideró Hernández.

Además, el entrenador había considerado: "Seguro que iré a los Juegos si gana Susbielles porque fui elegido por él, me encanta su gestión y a él le gusta la mía. Pero debo ser respetuoso si gana otra opción a la cual no le caiga bien. O puede ser que a mí no me ilusione trabajar con esa gente".

Y, sobre el caso puntual del DT albiceleste, Borro aseguró: "Nosotros lo hemos dicho. Primero, con Sergio no somos amigos pero tengo una gran estima profesional. Lo que está bien no se toca, para nosotros la continuidad de 'Oveja' y del cuerpo técnico tiene que seguir, y debemos tener el objetivo de ir a buscar la medalla de oro en Tokio 2020. Yo, y el resto de los dirigentes, queremos que siga en su cargo.".

Básquet Plus on Twitter Susbielles: "La CABB tiene su sistema eleccionario y hay que acatar"; https://t.co/a1Ab32ZGDq #CABB pic.twitter.com/V7f0P11lnJ — Básquet Plus (@basquetplus) December 13, 2019

Pero ahora, la situación es diferente por lo que se espera su definición respecto de su continuidad en el cargo, a menos de un año de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"La Generación Dorada es un patrimonio cultural de todos los argentinos, así que tienen la puerta abierta, más allá de lo que hayan manifestado a nivel personal, que siempre lo hicieron de manera respetuosa, lo mismo los jugadores que apoyaron a Susbielles y están en el seleccionado. No queremos vetar a nadie, la puerta está abierta a todos para opinar y construir", afirmó Borro a la agencia Télam.

Por su parte, el actual mandamás de la CABB evitó pronunciarse sobre el futuro del coach en una entrevista con el sitio Básquet Plus y sembró dudas. "La verdad es que no sé qué hará Sergio Hernández. Yo le trasladé cuál era mi visión y él tendrá que ver con los jugadores y con el presidente, por supuesto", afirmó el bahiense, quien reconoció que habló ya con "todos" los miembro de la Generación Dorada, la actual Selección y el DT y les agradeció el "apoyo".

Informate más: Borro será el nuevo presidente de la CABB

"Les conté la situación y les agradecí. Los que se han expresado lo han hecho con sumo respeto. Fue un acompañamiento a mi persona y a la gestión sin tener ataques para con la otra lista o en este caso para el próximo presidente. Eso es sano. Ahora hay que tratar de trabajar en conjunto y que el básquet argentino progrese. Ojalá que se encuentren los caminos para que eso siga de la misma manera", informó.

Los resquemores entre los jugadores y Borro comenzaron en la previa del Mundial de España 2014, cuando este último era vicepresidente tercero de la gestión de Germán Vaccaro, quien continúa procesado por la Justicia por "administración infiel", y le incumplieron varios pedidos al plantel. El principal portavoz en ese momento fue Luis Scola, ahora capitán del seleccionado argentino.