La estrella eslovena vive un infierno en su vida privada, muy distinto a lo que se ve en las canchas.

El mundo del básquet sigue atentamente todos los acontecimientos que rodean a una de las máximas figuras de la NBA: Luka Doncic . El atleta europeo y estrella de Los Ángeles Lakers no parece estar viviendo el sueño que muchos imaginan, ya que su éxito en las canchas no va de la mano con su vida privada.

Obligado a dejar los Dallas Mavericks contra su voluntad, sumado a no poder ver a sus hijas tras su divorcio, otro de los aspectos que más llama la atención en el día a día del esloveno es la disputa legal que tuvo con su madre .

El origen del problema se remonta a 2018, cuando el esloveno dejó el Real Madrid de España para dar el salto definitivo a los Estados Unidos. Ese año fue elegido en el tercer lugar del draft de la NBA por los Atlanta Hawks , aunque fue traspasado inmediatamente a los Dallas Mavericks.

Doncic y su madre fueron muy cercanos, ya que ella fue clave para que pueda dar sus primeros pasos en Madrid.

En ese momento, siendo un novato de 19 años, le dio el consentimiento oficial a su madre para que registrara la marca "LUKA DONCIC 7" , creada para vender sus primeros productos oficiales mientras él se adaptaba a la liga.

Con el correr de las temporadas, el jugador se consolidó como una de las máximas figuras del torneo y firmó contratos publicitarios enormes, como su acuerdo exclusivo de zapatillas con la marca Jordan.

Al llegar a ese nivel, Doncic quiso tomar el control absoluto de sus propios negocios y de su imagen comercial. Por ese motivo, en julio de 2021, le envió una notificación formal por escrito a su madre donde revocaba aquel consentimiento inicial y le pedía que diera de baja el registro de la marca, pero ella se negó a ceder el control.

Ante esta negativa familiar, cuando el basquetbolista intentó registrar nuevas firmas bajo los nombres "Luka Doncic" y "Luka Doncic 77", la oficina de patentes de los Estados Unidos le rechazó los pedidos argumentando que entraban en conflicto directo con la marca original que seguía bajo el poder de su madre.

Cansado de no poder usar libremente su propia identidad, en septiembre de 2022 instruyó a sus abogados para presentar una demanda y exigir la cancelación definitiva, desatando la guerra judicial.

Embed - Luka Doni sues own mother over trademark dispute | New York Post Sports

Cómo terminó la batalla de la familia

El enfrentamiento judicial concluyó de forma abrupta en diciembre de 2022, cuando Luka Doncic decidió retirar la demanda de cancelación ante la oficina de patentes de los Estados Unidos.

Este movimiento legal detuvo el proceso de inmediato y evitó que el caso llegara a una resolución por parte de un juez. El desistimiento del jugador cerró el expediente formalmente en los primeros días de 2023, dejando vigente el registro original que estaba en manos de su madre.

Tras el cierre del caso en los tribunales, el basquetbolista pudo avanzar con el registro de sus nuevas marcas personales para gestionar sus propios negocios. Aunque los términos específicos del pacto privado no se hicieron públicos, el retiro de la acusación permitió que ambas partes continuaran con sus actividades profesionales de manera independiente.

De esta forma, la disputa legal por los derechos de imagen terminó sin una sentencia condenatoria y con el archivo definitivo de la causa.

Luka Doncic Kenneth Richmond/Getty Images La estrella de los Lakers no la pasa bien fuera de las canchas: demandó a su madre y hoy no puede ver a sus hijos, ya que está atravesando una fuerte disputa legal con su expareja. Kenneth Richmond/Getty Images

Quién es Mirjam Poterbin y cuáles son sus negocios

Mirjam Poterbin es una empresaria eslovena que antes de la carrera deportiva de su hijo ya tenía su propio camino profesional. Si bien fue modelo y participó en certámenes de belleza europeos, su principal actividad fue la apertura de su propia cadena de centros de estética en Eslovenia. Este emprendimiento, dedicado al cuidado personal, lo mantiene operativo y bajo su gestión hasta el día de hoy.

Durante los años de formación de Luka, ella tomó el mando absoluto de su estructura administrativa. Cuando el jugador se mudó a España con 13 años, ella se encargó de toda la logística diaria, desde llevarlo a los entrenamientos en auto hasta gestionar sus trámites personales.

Poterbin mantuvo el control exclusivo de la marca personal del basquetbolista desde su desembarco en la NBA en 2018 hasta la resolución de la demanda en 2022, siendo la responsable de administrar las patentes y los acuerdos de imagen comerciales durante gran parte de su etapa profesional.