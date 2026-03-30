Lionel Scaloni se emocionó hasta las lágrimas y abandonó la conferencia de prensa al hablar de Joaquín Panichelli + Seguir en









El entrenador de la Selección Argentina no pudo evitar quebrarse en vivo cuando habló sobre el delantero que se rompió los ligamentos durante un entrenamiento y se perderá el Mundial 2026.

Lionel Scaloni se emocionó hasta las lágrimas y abandonó la conferencia de prensa al hablar de Panichelli

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se emocionó hasta las lágrimas al hablar sobre la lesión del delantero Joaquín Panichelli, quien se perderá el Mundial 2026.

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Durante la conferencia de prensa previa al partido con Zambia, que será el último antes de la Copa del Mundo, Scaloni fue consultado por el golpe anímico que representó la rotura de ligamentos del delantero, quien llegaba a esta convocatoria en un gran momento.

“Es muy difícil. Hemos hablado con él y se tomó el tiempo de venir al predio cuando se podría haber quedado tranquilamente en el hotel”, comenzó Scaloni, quien además reconoció que “fue muy emotivo, en todo lo que dijo tenía razón, que no lo merecía”.

Embed Lionel Scaloni SE EMOCIONÓ hablando sobre la lesión de Joaquín Panichelli y TUVO QUE IRSE de la conferencia.



No pudo seguir hablando. pic.twitter.com/L0kjhSJxlg — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 30, 2026 En este sentido, subrayó que “él particularmente no lo merecía. Es un laburante de esto y se lo había ganado”. A su vez, reveló que “le dije que siga así, que va a tener otra chance. La verdad que es un chico que contagia”.

“Estaba entrenando muy bien. Listo, ya no hablo más”, dijo Scaloni entre lágrimas y abandonó la conferencia de prensa.

¿Juega Messi? Esto dijo Scaloni en conferencia de prensa Scaloni fue consultado sobre la presencia del astro rosarino Lionel Messi de cara al partido de este martes ante Zambia. Durante la conferencia de prensa previa a la última presentación antes del Mundial 2026, al DT se le preguntó si el capitán iba a estar desde el arranque y dejó clara su postura. “Creo que Messi mañana va a estar desde el arranque”, fue la respuesta del director técnico campeón del mundo. De esta manera, Scaloni dejó clara su idea de tener desde el arranque al futbolista más ganador de la historia, que en el encuentro ante Mauritania ingresó recién en el segundo tiempo. El partido entre la Selección Argentina y su par de Zambia será este martes en la Bombonera, a partir de las 20.15.