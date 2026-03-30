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El hijo del icónico actor de acción protagonizó un debut soñado en el mundo del fisicoculturismo al imponerse en múltiples categorías durante su primera competencia oficial.

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, se consagró tricampeón en fisicoculturismo

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, revolucionó las redes sociales al seguir los pasos de su padre y convertirse en una estrella del fisicoculturismo.

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En cuestión, obtuvo el primer lugar en varias categorías durante su debut en una competencia de fisicoculturismo. El evento se llevó a cabo el 28 de marzo, cuando el atleta de 28 años compitió en el NPC Natural Colorado State.

Baena dio a conocer el resultado a través de una publicación en redes sociales, en la que compartió imágenes de su participación sobre el escenario. En el mensaje que acompañó las fotografías, escribió: “Misión cumplida”, junto a un emoji de medalla, en referencia a los resultados obtenidos en su primera competencia oficial.

De acuerdo con lo informado, el hijo del protagonista de la saga Terminator consiguió el primer lugar en las categorías “Culturismo masculino abierto, categoría de peso pesado”, “Físico clásico masculino, principiante absoluto” y “Físico clásico masculino, principiante”.

image Cabe recordar que Arnold Schwarzenegger inició su entrenamiento en ese mismo gimnasio tras mudarse a Estados Unidos en la década de 1960. A lo largo de su carrera en el fisicoculturismo, obtuvo siete títulos de Mr. Olympia y cinco de Mr. Universe, antes de retirarse de la competencia en 1980.

Joseph Baena contó detalles de su vida "La gente a veces olvida que yo era gordito en la preparatoria. Me corrieron de los equipos de básquetbol y fútbol porque no podía seguir el ritmo de los otros chicos. Afortunadamente, natación no tenía pruebas de selección y cambió mi vida por completo. Esa fue mi introducción al fitness y al entrenamiento", indicó el fisicoculturista. image “Fui víctima de bullying cuando era niño, en la primaria y secundaria; no tanto en la preparatoria, pero al inicio me sentía como un extraño. Tenía mucho sobrepeso desde el final de la primaria hasta el inicio de la preparatoria”, explicó. En ese mismo testimonio, el actor vinculó esas experiencias con un proceso personal de cambio. “Eso fue una gran lucha para mí, para encontrarme a mí mismo y crear esa ambición de cambiar mi peso y mi físico”, afirmó.