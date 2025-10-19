SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de octubre 2025 - 10:58

Boca se complicó solo y cayó ante Belgrano en La Bombonera: cómo quedó en la tabla para entrar a la Libertadores

El Xeneize dejó pasar puntos importantes ante el Pirata, en su afán de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Fue derrota por 2 a 1.

Merentiel se lamenta. Boca dejó pasar una buena chance ante Belgrano

Merentiel se lamenta. Boca dejó pasar una buena chance ante Belgrano

Foto: Clarín

Tras los aplausos y la emoción, el equipo de Claudio Ubeda debía enfocarse en un duelo clave para seguir incrementando sus chances en el torneo, pero no pudo lograrlo ante Belgrano en Córdoba, y cayó 2-1 en su casa.

El encuentro arrancó con intensidad. Antes del primer minuto, Merentiel tuvo una chance clara, pero su remate encontró al arquero Cardozo bien parado.

Boca cayó ante Belgrano en La Bombonera

Fue solo un espejismo, porque Belgrano, con un planteo ordenado y la conducción de Zelarayán, emparejó las acciones y comenzó a inquietar. Boca, en cambio, mostró ansiedad y poca claridad en ataque.

La tensión creció en el complemento. Con el partido aún sin goles, una falta innecesaria de Di Lollo sobre Passerini derivó en un penal confirmado por el VAR, que el Pirata aprovechó para abrir el marcador. El golpe desordenó a Boca, que perdió precisión y serenidad. Poco después, una nueva infracción cercana al área derivó en el 0-2, dejando sin reacción al local.

ZEBALLOS
El descuento de Zeballos encendió una leve esperanza, pero ya era tarde. Foto: Clarín.

El descuento de Zeballos encendió una leve esperanza, pero ya era tarde. Foto: Clarín.

El descuento de Zeballos encendió una leve esperanza, pero ya era tarde. Nervioso e impreciso, el equipo no logró revertir el resultado y dejó pasar una oportunidad clave para acercarse a los puestos de vanguardia. La Bombonera, que había comenzado la tarde con emoción, terminó envuelta en silencio y preocupación.

