Conocé cómo le fue al "Xeneize" a lo largo de la gestión Riquelme, que ya lleva casi seis años, donde alcanzó la cifra de 300 partidos. Además, si bien obtuvo varios títulos, hace casi tres años que no se consagra.

Las estadísticas de Juan Román Riquelme como dirigente de Boca luego de 300 partidos

Juan Román Riquelme , quien integró el segundo lugar en la lista ganadora de Jorge Amor Ameal en los comicios de 2019 y se convirtió en el presidente en 2023 , llegó a 300 partidos como dirigente de Boca . El saldo total es el siguiente: ganó 140, empató 91, perdió 61 y obtuvo seis títulos .

Su primera decisión fue contratar a Miguel Angel Russo como entrenador. De la mano del recientemente fallecido estratega, el conjunto "azul y oro" protagonizó una remontada dramática y le arrebató la Superliga 2019/20 a River y ganó la Copa Maradona de la misma temporada.

Luego de terminar de forma adelantada el vínculo con Russo, Sebastián Battaglia ocupó su lugar en el banco y levantó la Copa Argentina 2020/2021 y la Copa de la Liga Profesional 2022 , con goleada 3-0 incluida ante Tigre.

Luego llegó el turno de Hugo Ibarra , que condujo al "Xeneize" a quedarse con la Liga Profesional 2022 en un desenlace agónico: igualó 2-2 en la última fecha contra Independiente en la Bombonera, pero obtuvo el título gracias a la victoria de River sobre Racing 2-1 en el Cilindro.

La última consagración de Boca fue en marzo de 2023, cuando derrotó por 3-0 a Patronato y levantó la Supercopa Argentina 2022, con tres goles de Darío Benedetto. Desde entonces, comenzó la sequía.

A la par de los éxitos nacionales, el conjunto de la Boca se frustró en el ámbito internacional, ya que fue eliminado cuatro veces por conjuntos brasileños: Santos (semifinales, 2020), Atlético Mineiro (octavos de final, 2021), Corinthians (octavos de final, 2022). En la edición 2023, alcanzó la final, pero cayó ante Fluminense en el tiempo extra en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

Luego, en 2024 disputó la Copa Sudamericana, donde quedó eliminado en octavos ante Cruzeiro, y en 2025 perdió el repechaje ante Alianza Lima y quedó afuera de todo.

En la actualidad, Claudio Ubeda asumió como entrenador principal, luego de ser asistente del fallecido Miguel Russo. Boca perdió por 2-0 ante Belgrano como local en su última presentación y ganó apenas 4 de sus últimos 20 partidos.

Cómo le fue a Boca en la gestión Riquelme

