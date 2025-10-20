La lucha de Boca en la tabla anual para ingresar a la Copa Libertadores 2026 y por qué lo podría ayudar River

La disputa por la clasificación a la Copa Libertadores 2026 está en su mejor momento y, a falta de pocos partidos, conocé todas las posibilidades que quedan.

La temporada en el fútbol argentino entró en su recta final. La lucha por la Tabla Anual es pareja y apasionante, con varios equipos en la carrera por ingresar a la Copa Libertadores 2026 . Allí se destaca la situación de Boca , que podría quedarse afuera del torneo continental por tercer año seguido.

El "Xeneize" quedó hoy 4°, con 50 unidades , mientras que Rosario Central ahora tiene 59 puntos ocupando el primer lugar en soledad. Si gana su partido postergado frente a Sarmiento de Junín se asegurará su lugar en la Libertadores 2026 .

Ahora Boca deberá aspirar a quedar 2° para meterse en la fase de grupos del torneo continental. Lo logrará si gana el partido pendiente con Barracas Central ya que llegaría a 53 y dejaría atrás a River y Argentinos.

La fecha 13 continuará el lunes con un duelo clave: si Riestra logra ganar su compromiso, podría superar a Boca y alcanzar a Argentinos Juniors (51), en la pelea por el último cupo de repechaje a la Copa Libertadores .

Boca sabe desde hace tiempo que para clasificar a la Copa 2026 debe ganar el Torneo Clausura o sino quedar entre los tres primeros de la Tabla Anual . Para ello, debería ganar todos sus partidos, o al menos tener una mejor performance que River y Argentinos.

Por qué River podría ayudar a Boca a clasificar a la Libertadores 2026

Por otro lado, también podría salir beneficiado si Rosario Central, River o el propio Argentinos Juniors salen campeón del Clausura y/o la Copa Argentina, ya que en ese caso liberarán un cupo de clasificación en la Tabla Anual.

Cabe destacar que el "Millonario", archirrival del "Xeneize", disputará la semifinal del certamen nacional este viernes ante Independiente Rivadavia. En caso de pasar, se medirá en la final ante Belgrano de Córdoba o Argertinos Juniors.

A tener en cuenta: también se liberaría un cupo si Racing gana la actual Libertadores o si Lanús consigue la Sudamericana.

Qué partidos les quedan a los que pelean por la Tabla Anual

Boca: Barracas Central (V), Estudiantes (V), River (L) y Tigre (L).

Barracas Central (V), Estudiantes (V), River (L) y Tigre (L). River: Talleres (V), Gimnasia (L), Boca (V) y Vélez (V).

Talleres (V), Gimnasia (L), Boca (V) y Vélez (V). Argentinos: Barracas Central (V), Belgrano (L) y Estudiantes (V).

Barracas Central (V), Belgrano (L) y Estudiantes (V). D. Riestra: Instituto (L), San Lorenzo (V), Independiente (L) y Godoy Cruz (V).

Así está la Tabla Anual 2025: