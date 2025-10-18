Boca Juniors rinde un especial homenaje a Miguel Ángel Russo en su camiseta

El técnico estuvo a cargo del equipo hasta el último día de su vida, el 8 de octubre. Fue despedido en la Bombonera.

Boca lucirá este sábado un especial homenaje a Miguel Ángel Russo , quien dirigió al equipo hasta el último día de su vida, el 8 de octubre. Será durante el partido ante Belgrano por el Torneo Clausura. El club de la ribera incorporó un parche en su camiseta en reconocimiento a su trayectoria que incluye tres títulos , entre ellos la última Libertadores ganada en 2007.

E l diseño del homenaje está ubicado en el centro del pecho de la indumentaria y reproduce la imagen de Russo besando la Copa Libertadores, acompañada por la fecha de su nacimiento y el símbolo del infinito.

El homenaje destaca su contribución al club, donde Russo obtuvo la Copa Libertadores en 2007 , tras vencer a Gremio en Porto Alegre, y el campeonato local 2019/20, título que aseguró en la última fecha frente a Gimnasia de La Plata. El último título que ganó fue la Copa Diego Armando Maradona, otro ídolo del club, en 2020.

La iniciativa busca recordar su legado en el club, vinculado tanto a logros deportivos como a valores asociados a su gestión. El parche estará presente en la camiseta del equipo durante sus próximos compromisos.

De cara al partido ante Belgrano de este sábado, en Boca se dará una emotiva situación: habrá homenaje a Miguel Ángel Russo en la Bombonera, ya que será la primera vez del "Xeneize" como local tras su fallecimiento.

Además de la importancia del partido, ya que el “Xeneize” se encuentra peleando arriba en el campeonato y en la tabla anual que define los cupos a la Copa Libertadores, la tarde estará marcada por un profundo homenaje para quien dejó una huella imborrable en la institución.

Durante la semana pasada, Boca y todo el fútbol argentino le dieron su última despedida a Russo. El funeral realizado en el hall central de Brandsen 805 reunió a hinchas, exjugadores y figuras de distintos clubes como San Lorenzo, Rosario Central, Barracas Central y Estudiantes.

El homenaje que prepara Boca buscará reflejar todo ese cariño. Primero, la delegación principal llegará al estadio en un micro ploteado con la imagen del entrenador y la frase “A Boca no se le puede decir que no”.

Además, antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio, los jugadores llevarán brazaletes negros en señal de duelo y contará con la imágen de Russo en una pantalla LED. En las tribunas, los hinchas desplegarán una bandera en memoria del entrenador, sumado a cánticos en su nombre.

Dos banderas de las más esperadas, son la amarilla con la imágen de Russo besando la Copa Libertadores obtenida en 2007 y otra blanca que llevará la frase: "Eternamente gracias Miguel, fuerza a la familia. El jugador Nº 12".

Por otro lado, se espera que la familia del técnico se encuentre presente en el duelo y sean recibidos por la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme.

Russo no sólo fue campeón con Boca en 2007 y símbolo de la última Copa Libertadores ganada por el club, sino también representó una forma de vivir el fútbol con humildad, trabajo y respeto. De esta forma, el “Xeneize” le rendirá homenaje el sábado en el duelo ante Belgrano a las 18 horas en el marco del Torneo Clausura.