La TV estatal iraní amenaza de muerte al hijo menor de Donald Trump y ofrece u$s10 millones por su cabeza

La televisión estatal difundió un video con supuestos datos sobre sus movimientos y su seguridad, mientras aseguró que existe una recompensa por su asesinato.

Los medios estatales iraníes difundieron un video sobre Barron Trump , hijo menor del presidente estadounidense, en el que aseguran que existe una recompensa de u$s10 millones por su asesinato y exponen supuestos detalles sobre sus movimientos, su universidad, sus vehículos de escolta y el dispositivo del Servicio Secreto que lo protege.

El material fue emitido por el Canal 3 de la televisión estatal iraní y lleva como título: “¿Dónde y cómo deberíamos matar a Barron Trump?”. Según el contenido difundido, medios vinculados a la Guardia Revolucionaria habrían seguido los movimientos del joven de 20 años y recopilado información sobre su entorno.

Las imágenes sostienen que la ubicación de la universidad a la que asiste Barron Trump , los vehículos utilizados para su traslado y la disposición de los agentes del Servicio Secreto habrían sido identificados. El informe asegura que sus movimientos fueron “totalmente vigilados”.

El programa también afirma que una mujer habría conseguido sortear el dispositivo de seguridad para reunirse en privado con Barron Trump y proporcionar información a los responsables del material. Sin embargo, estas afirmaciones no fueron verificadas de manera independiente.

La televisión estatal iraní difundió un material que asegura que existe una recompensa de 10 millones de dólares por Barron Trump.

Otro de los datos difundidos sostiene que el hijo del presidente estadounidense utilizaría Xbox para comunicarse de manera privada , tanto mediante llamadas de voz como a través de mensajes de texto, sin que su equipo de seguridad pudiera controlar esas comunicaciones.

Antecedentes de amenazas contra la familia de Donald Trump

La difusión del material no constituye el primer episodio de este tipo. En julio, la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, publicó un video titulado “¿Dónde y cómo es accesible Melania Trump?”, en el que se detallaban supuestos movimientos de la primera dama en Nueva York y se señalaban presuntas vulnerabilidades de su seguridad.

A finales de mayo, además, el New York Post informó sobre un supuesto complot contra Ivanka Trump, otra de las integrantes de la familia del presidente estadounidense. Los nuevos mensajes difundidos por la televisión iraní amplían así las amenazas hacia el círculo familiar de Donald Trump.

Trump también aparece como objetivo

Las amenazas provenientes de Irán también apuntaron directamente contra Donald Trump. En julio, una valla publicitaria instalada en la plaza de la Revolución Islámica de Teherán mostraba una imagen del presidente estadounidense aparentemente muerto dentro de un ataúd, acompañada por la frase en inglés “we will kill Trump”.

Anteriormente, otro video había intentado reconstruir el recorrido de la comitiva presidencial estadounidense, incluyendo los desplazamientos entre aeropuertos y las residencias de Trump en Florida y Nueva York. En aquella oportunidad, el Servicio Secreto confirmó que estaba analizando las imágenes.

El origen de las amenazas está relacionado, en parte, con la muerte del comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, quien murió en enero de 2020 durante un ataque con drones estadounidenses en el aeropuerto internacional de Bagdad. La operación había sido autorizada por Trump durante su primer mandato.

La muerte de Alí Jamenei y la amenaza del “qisas”

Las autoridades iraníes prometieron represalias por la muerte de Soleimani y mantuvieron ese compromiso a lo largo de los años. A ese antecedente se sumó, según los medios estatales iraníes, la muerte del ayatolá Alí Jamenei durante los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, que marcaron el comienzo de la guerra en curso.

Algunas figuras de la televisión estatal iraní justificaron las amenazas contra Trump mediante el concepto jurídico islámico de “qisas”, asociado a la justicia retributiva. Según esta interpretación, la muerte del líder de la República Islámica generaría la obligación de perseguir y castigar a quien sea considerado responsable.

El concepto de “qisas” fue utilizado por comentaristas de la televisión estatal iraní para justificar posibles represalias. AFP

Mohammad Javad Larijani, comentarista de la televisión estatal iraní, sostuvo que el “qisas” era el “derecho inalienable” de la República Islámica. Al referirse a quienes considera responsables de la muerte de Jamenei, afirmó: “Haremos todo lo que esté en nuestra mano, y no existe ninguna barrera jurídica internacional que pueda impedirlo”.

Por su parte, Mohsen Ghanbarian, otro habitual de la cadena estatal, aseguró: “Si no aplicamos el 'qisas' a Trump, si no castigamos al asesino de nuestro líder, el actual líder y los dirigentes de la República Islámica tendrán que vivir siempre ocultos”.

La respuesta de Trump ante las amenazas

El presidente estadounidense ya había advertido que cualquier intento de asesinarlo tendría una respuesta contundente por parte de Estados Unidos. El 20 de enero, Trump afirmó que, si se producía un atentado contra su vida, “todo el país de Irán explotará”.

Además, sostuvo que había impartido órdenes para que Estados Unidos “borre a la República Islámica de la faz de la Tierra” si las amenazas contra él llegaban a concretarse.

La aparición de Barron Trump en el nuevo material difundido por medios estatales iraníes suma ahora al hijo menor del presidente a una serie de amenazas que anteriormente habían tenido como objetivos al propio Trump, a Melania Trump y a otros integrantes de su familia.