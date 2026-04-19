Boca gana le gana a River el Superclásico del sponsoreo en las camisetas

Más allá de lo que pase dentro de la cancha, el clásico entre el Millonario y el Xeneize pone frente a frente a los dos clubes con más peso en cuanto a marketing se refiere.

River y Boca son los dos equipos que mayor cantidad de dinero recaudan en Argentina por sponsoreo en sus camisetas. Superan los u$s 20.000.000 cada uno.

Boca y River son los dos equipos que mayor cantidad de dinero recaudan en Argentina gracias a los acuerdos de indumentaria y patrocinio en sus camisetas, superando los u$s20.000.000 anuales. cada uno. El Superclásico no solo se juega en la cancha, también en la publicidad, el marketing y los sponsors.

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Mientras ambos equipos se preparan para el clásico de este domingo en el Estadio Monumental, tanto en la Avenida Presidente José Figueroa Alcorta 7597, en el barrio de Núñez, como en Brandsen 805 en La Boca, se juega otro Superclásico igual de determinante para las finanzas de las instituciones: el de los ingresos y los sponsors.

En la actualidad, el fútbol argentino se define tanto por lo que pasa dentro del campo de juego, como en los contratos que firman cada club para sobrevivir a una severa crisis.

Sin lugar a dudas, con relación al resto de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, Boca y River parten con una ventaja estructural muy difícil de igualar. Tanto la “Marca Boca”, como la “Marca River” tienen característica globales, por la identidad que está ligada a sus estadios, por la pasión de sus hinchadas y la mística de sus equipos, plasmadas en innumerables cantidad de títulos a nivel nacional e internacional.

Cada vez que se enfrentan Boca y River, no solo se paraliza la Argentina, sino que parte del mundo tienen los ojos puestos en este Superclásico que, en lo deportivo, de los 265 partidos oficiales, el Xeneize saca ventaja: se impuso en 93 oportunidades, contra 88 del Millonario, al margen de los 84 empates.

Sin embargo, no sólo el “Xeneize” le gana en el terreno de los enfrentamientos al “Millonario”, sino también en lo que respecta a los acuerdos por patrocinio.

Mientras Boca tiene ingresos superiores a los u$s 27.500.000 anuales, River percibe alrededor de u$s 25.800.000.

Si bien ambos clubes tienen a Adidas como el mismo sponsor técnico, Boca firmó un contrato con la marca alemana de aproximadamente u$s 10.000.000 anuales, más regalías con tope de u$s5.500.000 hasta fin de 2029.

Por su parte, River, también tiene un acuerdo cercano a los u$s10.000.000 más regalias de u$s5.5000.000 anuales hasta diciembre 2027.

Boca supera a River por u$s1.700.000 en ingresos por patrocinio y la diferencia radica, en el sponsor técnico, en el patrocinio principal del pecho de sus camisetas.

Mientras el “Xeneize” firmó con Betsson por u$s7.500.000 anuales hasta diciembre 2028, el club de Nuñez lo hizo con Betano por u$s6.000.000 anuales hasta el 31 de julio de 2027, una opción de extensión por un año más.

La otra diferencia de valores se encuentra en las mangas: Boca recibe de Cetrogar u$s2.000.000, mientras River embols de Assist Card u$s1.800.000.

RIVER Y BOCA Boca le gana a River el Superclásico del patrocinio en las camisetas. La diferencia en favor del "Xeneize" es de u$s 1.700.000. @X.com

Los sponsors de la camiseta de Boca

Adidas (indumentaria): u$s10.000.000 anuales + regalías con tope de 5,5 millones de dólares (hasta fines de 2029)

Betsson (frente): u$s7.500.000 anuales (hasta diciembre de 2028)

Cetrogar (mangas): u$s2.000.000 por temporada (hasta diciembre de 2026)

DIRECTV (espalda): u$s2.500.000 al año -según el contrato vigente hasta 31/12/25- (ahora hasta diciembre de 2029)

Total: u$s27.500.000 al año

Los sponsor de la camiseta de River

Adidas (indumentaria): u$s10.000.000 anuales + regalías con tope de 5,5 millones de dólares (hasta fines de 2027).

Adidas (indumentaria): u$s10.000.000 anuales + regalías con tope de 5,5 millones de dólares (hasta fines de 2027). Betano (frente): u$s6.000.000 anuales (Hasta abril de 2028).

Assist Card (mangas): u$s1.800.000 (hasta fines de 2026)

DirecTV (espalda): u$s2.500.000 (hasta fines de 2028)

Total: u$s25.800.000