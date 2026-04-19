China: un robot rompió el récord humano en media maratón y sorprendió al mundo

Un robot humanoide logró lo impensado: superar el récord mundial humano en una media maratón y dejar atrás a los mejores corredores del planeta. La hazaña ocurrió en Beijing, China , donde una máquina desarrollada por la empresa tecnológica Honor completó los 21 kilómetros en apenas 50 minutos y 26 segundos, un tiempo más rápido que el récord humano vigente.

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El evento reunió a más de 100 robots y miles de corredores humanos, que compitieron en paralelo en un circuito especialmente preparado.

Mientras los atletas corrían en condiciones tradicionales, los robots mostraron un salto tecnológico notable: mejor equilibrio, mayor velocidad y sistemas de navegación autónoma en muchos casos.

Incluso uno de los modelos llegó a cruzar la meta en menos tiempo (48 minutos), aunque fue penalizado por no ser completamente autónomo.

La mejora respecto a años anteriores fue impactante. En 2025, el robot ganador había tardado más de dos horas y media en completar la misma distancia.

Este salto refleja avances en inteligencia artificial, diseño estructural y eficiencia energética, claves para que estas máquinas puedan competir —y ahora superar— el rendimiento humano en pruebas físicas exigentes.

Más que una carrera: el futuro en juego

Más allá del espectáculo, el evento fue interpretado como una demostración del avance de la robótica a nivel global.

Expertos señalan que estas tecnologías podrían trasladarse a otros ámbitos, desde la industria hasta tareas de riesgo, aunque todavía están lejos de replicar completamente las capacidades humanas en entornos complejos.

Lo que sí quedó claro es que la frontera entre lo humano y lo artificial empieza a correrse: por primera vez, en una prueba de resistencia, las máquinas ya van más rápido.