Un robot humanoide logró lo impensado: superar el récord mundial humano en una media maratón y dejar atrás a los mejores corredores del planeta. La hazaña ocurrió en Beijing, China, donde una máquina desarrollada por la empresa tecnológica Honor completó los 21 kilómetros en apenas 50 minutos y 26 segundos, un tiempo más rápido que el récord humano vigente.
China: un robot rompió el récord humano en media maratón y sorprendió al mundo
-
Día Mundial de la Bicicleta: los mejores tips para empezar a usarla como entrenamiento, según la IA
-
Llega GPT-5.4 a ChatGPT: qué cambia con la nueva actualización de la Inteligencia Artificial
Cómo fue la carrera
El evento reunió a más de 100 robots y miles de corredores humanos, que compitieron en paralelo en un circuito especialmente preparado.
Mientras los atletas corrían en condiciones tradicionales, los robots mostraron un salto tecnológico notable: mejor equilibrio, mayor velocidad y sistemas de navegación autónoma en muchos casos.
Incluso uno de los modelos llegó a cruzar la meta en menos tiempo (48 minutos), aunque fue penalizado por no ser completamente autónomo.
Un salto tecnológico en tiempo récord
La mejora respecto a años anteriores fue impactante. En 2025, el robot ganador había tardado más de dos horas y media en completar la misma distancia.
Este salto refleja avances en inteligencia artificial, diseño estructural y eficiencia energética, claves para que estas máquinas puedan competir —y ahora superar— el rendimiento humano en pruebas físicas exigentes.
Más que una carrera: el futuro en juego
Más allá del espectáculo, el evento fue interpretado como una demostración del avance de la robótica a nivel global.
Expertos señalan que estas tecnologías podrían trasladarse a otros ámbitos, desde la industria hasta tareas de riesgo, aunque todavía están lejos de replicar completamente las capacidades humanas en entornos complejos.
Lo que sí quedó claro es que la frontera entre lo humano y lo artificial empieza a correrse: por primera vez, en una prueba de resistencia, las máquinas ya van más rápido.
Dejá tu comentario