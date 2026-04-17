Gonzalo Montiel le respondió a Boca antes del Superclásico: "Hay que tener un poquito más de respeto con el árbitro"

El defensor de River se diferenció del plantel "xeneize" y evitó hablar sobre Darío Herrera, además reconoció que el estado del campo de juego es malo "para los dos equipos".

Montiel le respondió a Boca antes del Superclásico: "Hay que tener un poquito más de respeto con el árbitro"

En la previa al Superclásico , Leandro Paredes y Gonzalo Montiel coincidieron en conferencia de prensa y coincidieron en la importancia del choque: “Es un partido difícil” y uno de esos compromisos que todos los futbolistas desean disputar.

Por su parte, Montiel puso el foco en el rol del árbitro y pidió bajar el tono de las críticas por parte del rival en la previa. “Hay que tener un poquito más de respeto, porque es el que decide” , sostuvo el defensor de River, en referencia a declaraciones provenientes del entorno de Boca en las últimas horas.

Adempas, el lateral riverplantese tocó otro tema que fue cuestionado desde la vereda de enfrente: "Y después, sobre el campo, un poco lo que se vio, ¿no? No está en buenas condiciones, pero bueno, no nos favorece a ninguno de los dos equipos".

Así, ambos equipos ya empiezan a vivir un Superclásico que promete alta tensión dentro y fuera de la cancha.

Desde el lado de Boca, Paredes subrayó el presente del equipo y la confianza con la que llegan al enfrentamiento ante River. “Venimos con una seguidilla de muy buenos resultados y con una idea clara” , aseguró, aunque advirtió que este tipo de encuentros se juegan de manera distinta: “Son partidos aparte” , enfatizó el mediocampista.

River-Boca por las nubes: en reventa, una entrada ya roza los $1,7 millones

La expectativa por el Superclásico entre River y Boca también se trasladó al mercado secundario. A pocos días del partido del próximo domingo 19 de abril en el Monumental, la alta demanda disparó los precios de la reventa y conseguir un lugar se volvió una misión cada vez más costosa para los hinchas.

Con la venta oficial limitada a socios y abonados a través de RiverID, muchos usuarios empezaron a buscar tickets en plataformas alternativas. Allí, la oferta es acotada y los valores ya se mueven muy por encima de los precios originales.

Según un relevamiento de sitios de reventa, en SeatPick la entrada más barata figura en u$s589 y el promedio se ubica en u$s721. En tanto, Football Tickets Argentina ofrece ubicaciones que van desde u$s607 hasta u$s1.239, con varias alternativas por encima de la barrera de los mil dólares.

Tomados al dólar vendedor del Banco Nación de este martes, esos valores equivalen a unos $815.765 para la opción más económica, cerca de $1 millón para el precio promedio y hasta $1.716.015 para una de las ubicaciones más caras, sin incluir comisiones, impuestos ni otros cargos adicionales.

La distancia con los precios de referencia de la venta local también expone la magnitud de la suba. Las populares rondan los $330.000, las plateas altas los $530.000, las medias los $650.000 y las bajas inferiores parten desde los $680.000. Así, incluso el piso de la reventa ya supera varias de las ubicaciones oficiales y vuelve al River-Boca un espectáculo cada vez más inaccesible para el hincha común.